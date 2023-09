Novosti v Budimpešti: 9 zanimivih krajev, ki si jih lahko ogledate v septembru

V prvem jesenskem mesecu vam ni treba skrbeti, da boste imeli po poletju manj razburjenja, saj je v Budimpešti veliko novih krajev, ki jih je vredno obiskati!

Pasha Cafe

Lani poleti je turški vrt v res odmaknjenem kotičku palačne četrti v Budi postal odprt za javnost, to poletje pa so mu dodali še prijetno majhno kavarno. Pasha Cafe ne ponuja le osvežilnih pijač in okusne kave, temveč tudi čudovit razgled na prestolnico s svoje terase.

1014 Budimpešta, Váralja utca 14.

Szóköz – literarna kavarna

Kavarna, ki je bila odprta v stavbi Petőfijevega literarnega muzeja, ponuja elegantno okolje, okusne torte, osvežilne pijače in kakovostno kavo. V prijetni kavarni so krožniki in vrči okrašeni z literarnimi citati, po prigrizku pa se lahko sprehodite po vrtu Károlyi.

1053 Budimpešta, Károlyi utca 16.

Vrtna kavarna Tütü Tango

Stilsko oblikovan vrtni prostor ne služi le kot kavarna, temveč občasno gosti tudi številne koncerte, pogovore in razstave. Z razburljivim programom prireditev boste zagotovo našli nekaj za vsakogar, prav tako pa je to pravi kraj, če se želite po dolgem dnevu sprostiti.

1068 Budimpešta, Benczúr utca 45.

Bar Kopaszi Stég

V središču mesta, le streljaj od Donave, se nahaja edinstveni bar Stég, kjer lahko poskusite pivo, posebne koktajle in lokalna vina ter občudujete nenavaden pogled na reko. Prav tako ne smete zamuditi nepozabnega vzdušja v beach baru s palmami in leandri, ki vzbujajo občutek počitnic na morju.

1117 Kopaszi-gát, Öböl kilátó 2.

Restavracija KOI

Za ljubitelje posebnih okusov je v okrožju XIII obvezna restavracija KOI, kjer lahko poskusite najboljše jedi azijske fuzijske kuhinje. Raznolik meni vključuje predjedi, suši in vietnamske juhe.

1132 Budimpešta, Visegrádi utca 14.

Moj mali vrt

Ta čudoviti vrt je mala draguljarna v XV. okrožju, kjer lahko uživate v nebeških dobrotah, osvežilnih špricerjih in slastnih limonadah v resnično družinskem vzdušju. V prijetnem vrtu bodo uživali tako mladi kot stari, pa tudi štirinožnim članom družine ni treba ostati doma.

1154 Budimpešta, Bánkút utca 28.

IN TOWN Hotpot Budimpešta

Nova dimenzija kulinaričnih užitkov je na Madžarskem vse bolj priljubljena, zdaj pa lahko doživite pristno izkušnjo hotpota v novi restavraciji v kitajski četrti! V osnovno juho z začimbami, ki se kuha v pari, lahko dodate različne sestavine, ki jih nato lahko dopolnite z okusi v omakarskem baru.

1107 Budimpešta, Jegenye utca 28.

Fricska 2.0

Madžarska bistro kuhinja z italijanskim pridihom in specialiteto testenin se nahaja v središču mesta, kjer lahko poleg klasičnih jedi poskusite tudi zanimive specialitete. Na jedilniku so na izbiro juhe, ribe in divjačina ter seveda okusne sladice.

1072 Budimpešta, Dob utca 56-58.

The Magic II

Novi čarobni grad v VI. okrožju vsak dan v tednu z odprtimi rokami sprejema ljubitelje čarovniškega sveta s celodnevnim brunch menijem, čarobnimi različicami sladic, kadilskimi napitki in neverjetnimi alkoholnimi napitki ob večerih. Vse to spremlja osupljiva notranjost, kjer je vsak kotiček poln čarobnih podrobnosti – čarobna bitja, podobe, ki oživijo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.