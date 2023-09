8 trgovin brez embalaže v Budimpešti za okoljsko ozaveščeno nakupovanje

Nikoli ni prepozno, da začnete ravnati bolj okoljsko ozaveščeno in trajnostno v vsakdanjem življenju, v Budimpešti pa je na voljo več trgovin brez odpadkov in brez embalaže, ki vam bodo pri tem pomagale.

Boldog Föld

Pred skoraj 100 leti so bila vrata živilske trgovine Ferenca Formanka na ulici Pannónia 32 na široko odprta. Danes trgovina Boldog Föld, ki je prijazna do planeta in brez embalaže, sprejema kupce z nespremenjeno gostoljubnostjo in odličnimi izdelki. Vse od semen, moke, začimb, suhega sadja in marmelad do kozmetike in čistil je na voljo v kakovosti brez embalaže in le v kakovosti, ki jo lastniki sami radi jedo in uporabljajo.

1192 Budimpešta, Pannónia u. 32.

Trgovina brez embalaže Lemérem

Skoraj ni recepta, sladice ali poslastice, za katero ne bi mogli dobiti sestavin v Leméremovi trgovini brez embalaže na Tétényi út. Če kje, potem embalaža zagotovo ni tista, ki odloča o tem, koliko dobrot si želite privoščiti. Pomembno je tudi, da v Leméremovi trgovini ne posvečajo posebne pozornosti le okolju in trajnosti, temveč tudi temu, da vsi njihovi izdelki ne vsebujejo palmovega olja.

1119 Budimpešta, Tétényi út 39.

Ligeti Bolt

Ligeti Bolt ni neznanka tako budimpeštanskim ušesom kot okoljsko ozaveščenim ljudem. Ljubezenski projekt Melinde Sipos na ulici Katona Józsefa ponuja izdelke, ki niso le brez embalaže, temveč tudi brez konzervansov in aditivov, in ki na prodajne police ne prihajajo iz več sto kilometrov oddaljenih krajev, temveč čim bližje. Če niste v trgovini, si lahko okusno izbiro ogledate tudi v njihovi spletni trgovini.

1137 Budimpešta, Katona József utca 9-11.

ne zapravljajte

V preteklih letih je veliko ljudi vzljubilo trgovino ne pazarolj zero waste na ulici Fő utca. Poleg skrbno izbranih izdelkov brez aditivov lahko na njihovih policah najdete vse zemeljske dobrote, pa naj gre za testenine, mlečne izdelke, sladkarije ali sveže sadje in zelenjavo. In ne pozabite, da lahko izbirate tudi med široko ponudbo kuhinjskih in higienskih izdelkov ter čistil. Češnja na torti je, da lahko nakupovanje združite s kavo ali celo zajtrkom.

1027 Budapest, Fő u. 79.

Pancs Bolt trgovina

V očarljivih majhnih prostorih trgovine brez embalaže na ulici Bartók Béla út je svoj dom našel zelo bogat in zadovoljujoč svet. V trgovini Pancs Bolt je vse sveže pridelano od lokalnih proizvajalcev, kar je v veselje in zadovoljstvo mnogih. Poleg sezonskih pridelkov so stalnica nebeška kava, sladki in slani prigrizki, zelišča, začimbe, fermentirani izdelki in domače meso.

1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.

Trgovina brez odpadkov Tebe

Tebejeve trgovine brez odpadkov so na voljo v številnih delih države, njihova budimpeška trgovina pa je našla svoj dom v XVII. okrožju. Ne glede na to, ali gre za prigrizek, sestavine za večerjo ali jutrišnje kosilo, orodja, ki vam bodo pomagala živeti bolj zeleno, ali celo velik nakup, jih je vredno obiskati. Poleg izdelkov brez embalaže in trajnostnih izdelkov redno organizirajo tudi dogodke in programe.

1173 Budimpešta, Pesti út 237.

Eni Mag-ház

Seveda tudi v XVIII. okrožju ne manjka zabave in okoljsko ozaveščenega nakupovanja, zahvaljujoč majhni, a simpatični trgovinici Eni Mag-ház. Naj gre za čokoladne pastile, sveže prispeli čaj, smetano s semeni, testenine, sredstva za potešitev lakote in žeje ter seveda dolgo vrsto semen, če je kam treba iti, je to sem, da se izgubite v bogati ponudbi.

1183 Budimpešta, Üllői út 446.

Zöldbolt

V Zöldbolt v 12. okrožju je na enem mestu na voljo vse, kar potrebujete za okoljsko ozaveščeno vsakdanje življenje, trajnostno potrošnjo in zeleno gospodinjstvo. Od hrane, kozmetičnih in čistilnih izdelkov do ekoloških oblačil, ekološkega vrtnarjenja in celo ozaveščenih igrač ter igrač za lutke.

1126 Budimpešta, Kiss János altábornagy u. 35.