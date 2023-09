5 novo odprtih kavarn v Budimpešti, kjer morate popiti skodelico kave

Odkrivanje novo odprtih kavarn v Budimpešti je vedno enako prijetno, zlasti ko gre za prijetne kavarne. Za vas imamo 5 novo odprtih lokalov, ki si jih je vredno ogledati.

Gutenberg Backdoor

Prva budimpeštanska kavarna Coffee Stand, ki je osvojila naziv najmanjše budimpeštanske kavarne, se je odprla pred 6 leti v palačni četrti. Od takrat so s svojo kavarno na pločniku osvojili ulici Dob in Kazinczy, letos pa so njihovi kavarni na trgu Gutenberg dodali zadnja vrata, kjer lahko v podobno lepem prostoru uživate v kavi, pripravljeni skrbno in s svetlobno hitrostjo. Kakovost ponudbe kavarnice Gutenberg Backdoor, njene kave ter svežih sendvičev in peciva, ki so ji priloženi, ostaja nespremenjena, zato lahko zdaj v njej preživite nekaj časa.

1085 Budapest, Kölcsey u. 1.

Oberon Cafe

Zugló se je pred kratkim obogatil z družini prijazno kavarno Oberon Cafe. Različne kave, močan espresso in ledeno kavo spremljata nasmeh in prijazna beseda, prav tako kot torte, pite in sladice, ki jih ponujajo v lokalu. Ne glede na to, ali se ustavljate na odmoru za kavo ali iščete prijeten prostor za prijeten klepet in kavo zraven, je vredno obiskati!

1149 Budimpešta, Angol utca 46.

Bubci Café Budapest

V začetku poletja je kavarna Bubci Café Budapest v nekdanji zajtrkovalnici na ulici Váli v 11. okrožju vdihnila novo življenje. Bubci ponuja okusno hrano od jutra do večera, posedanje na terasi pa je odličen kraj za srkanje kave, osvežilne pijače ali šejka. Za kavo ni nemogoče, od espresso limonade do latteja iz rdeče pese in café con tequila, ne boste razočarani. In če niste prišli samo zaradi kave, si oglejte njihov meni za pozno kosilo!

1117 Budimpešta, Váli u. 2.

Berkenye

Kavarna Berkenye se je v začetku poletja odprla v paviljonu otoka skupnosti Máriaremetei v okrožju II. Kavarna Berkenye, ki je našla popoln dom v skupnostnem prostoru primestnega parka, ponuja okusne kave, domače pecivo, kvašeno pecivo, sendviče in veganske izdelke. V prijetnem okolju so na voljo številne dejavnosti, vključno z delavnicami, dejavnostmi za otroke in jogo.

1028 Budimpešta, ulica Szabadság 51-57.

Coffee13

Le streljaj od trga Lehel je na naslovu Lehel utca 19 odprla kavarno Coffee13, ki ponuja sveže pripravljene sendviče, pecivo in posebne pijače ter okusno kavo, pripravljeno s skrbnostjo in pozornostjo. Srkanje in prigrizki niso popolni brez prijaznega vzdušja, ki ga krona edinstvena in okusno oblikovana notranjost.

1134 Budimpešta, Lehel u. 19.