8 mest za jesenske zmenke v Budimpešti, kjer se lahko razburljivo zabavate

V našem izboru vam priporočamo razburljive jesenske aktivnosti za pare ali ljudi, ki se šele spoznavajo, ki bodo zagotovo poskrbele za nepozabno bivanje.

Cat Museum Budapest

V Cat Museum Budapest vas čakajo izjemno ljubke mačke. Na mizah jih lahko celo brezplačno pogostite s priboljški, medtem ko jih razvajate znotraj muzejskih zidov – strogo v skladu z muzejskimi pravili. Nato se lahko sprehodite po posebej urejeni galeriji razstavljenih slik in mačjih artefaktov ter raziskujete skrivnostni svet mačk. Svoje znanje lahko preizkusite s kvizom, za uspešno opravljen kviz pa vas čaka vrečka z dobrotami! Na seznamu interaktivnih dejavnosti je dvakrat mesečno organizirana delavnica slikanja mačk z akvarelnimi barvami, ki je kot nalašč za zmenek.

1054 Budimpešta, Vadász utca 26.

Time Heist

Ekipa Time Heist vas pričakuje s petimi povsem novimi tematskimi sobami pobega, ki so jih navdihnile znane televizijske serije v središču Budimpešte. Obožujete The Great Money Heist, želite videti svet, obrnjen na glavo, se preizkusiti v igri Squid Game, se preseliti v London leta 1800 in odkriti skrivnosti Lady W ali pa uničiti najnevarnejšo kriminalno združbo v Birminghamu? Ne glede na to, kaj vas zanima, se lahko vsak dan v tednu preizkusite v eni od iger Freerunner in se prepričate, kako lahko v težkih razmerah resnično sodelujete.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

The Magic Budapest II

Po izjemno uspešnem dogodku The Magic, ki ga je navdihnil Harry Potter, so se čarovniški vajenci pojavili še na enem prizorišču v Budimpešti. Novi čarovniški grad v VI. okrožju je odprt vsak dan v tednu, ob večerih pa ponuja celodnevno pozno kosilo, čarobne različice sladic, kadilske napitke in neverjetne alkoholne napitke. Vse to spremlja osupljiva notranjost, kjer je vsak kotiček prostora napolnjen s čarobnimi detajli – čarobna bitja, oživljene podobe – in to posebno vzdušje bo zagotovo prežemalo zmenek.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 45.

Pirate Empire – Piratski imperij

Edinstvena tematska restavracija v Budimpešti se ukvarja z razburljivim, včasih mističnim svetom strašnih piratov. Restavracija Pirate Empire je obvezna za ljubitelje filmov Pirati s Karibov, saj je opremljena tako, da popolnoma spominja na filme, v ozadju pa se slišijo piratske melodije, ki ustvarjajo pravo vzdušje. V spektakularnem piratskem pristanišču, v kabini piratskega kapitana ali celo na piratski ladji lahko uživate v božanskih pojedinah z različnimi domiselnimi imeni (Barbarossa’s Betrayal, Tia Dalma’s Vision, Blackbeard’s Feast) in tako doživite nepozabno izkušnjo.

1065 Budimpešta, Nagymező utca 41.

Magic Rooms

Nova generacija spektakularnih sob pobega v Budimpešti, bolj spektakularnih kot kdaj koli prej, čaka pustolovce v Magic Rooms, kjer lahko izbirate med skupno desetimi sobami z različnimi temami. V sobah, ki jih lahko dokončate v največ 60 minutah in vas popeljejo skozi več prostorov, se namesto običajnih ključavnic in ključavnic uporabljajo uganke, skrita vrata in skrivne sobe, odgovor pa je veliko bližje, kot si mislite. Bi se radi udeležili naloge na temo Harryja Potterja ali pa vas bolj privlačijo The Hangover, Jumanji ali Vojna zvezd? V vsakem primeru vam ne bo dolgčas!

1065 Budimpešta, Zichy Jenő utca 27.

Fröcskölő

Razburljiva posebnost muzeja Selfie na cesti Rákóczi je Fröcskölő, igriv način, kako sprostiti svojega notranjega umetnika in skupaj poslikati karkoli (ali drug drugega), ne da bi vas skrbelo, da bo nastala packarija. Med programom bodo udeleženci dobili zaščitno obleko, platno in barvo, ostalo pa je odvisno od nas, seveda pa za ustvarjanje ni potrebno nobeno predhodno znanje. Na kraju samem lahko izbirate tudi med različnimi paketi, med katerimi je tudi paket za zmenek, v katerem par dobi skupno platno, vsak s tremi barvami, tako da lahko skupaj ustvarita nekaj trajnega, kar pozneje odneseta domov.

1072 Budimpešta, Rákóczi út 40.

AnyTime Bar & Entertainment

Štirinadstropni AnyTime Bar & Entertainment je edinstven v središču Budimpešte, saj ima šest miz za biljard, pikado, šahovnico in štiri steze za kegljanje. Če vas zanima kegljanje, ga lahko igrate v zelo ekskluzivnem okolju, saj sta dve od štirih stez v ograjenem prostoru v najnižjem nadstropju. K vzdušju bo prispevala tudi izbira pijač v baru, kjer boste našli majhna in velika piva ter alkoholne pijače po ugodnih cenah. Obutev za kegljanje ni obvezna, stezo pa lahko rezervirate na spletni strani bara.

1068 Budimpešta, Király utca 56.

Locked Room in AROOM

Nova generacija sob pobega v Locked Room in AROOM vabi oba na razburljivo zabavo, saj sta za opravljanje tečajev idealna največ dva človeka. V sobi Locked Room na ulici Székely Mihály in v sobi AROOM na ulici Király lahko preizkusite šest vznemirljivih pustolovskih iger, v sobi AROOM na ulici Király pa jih lahko igrate še šest, zato boste zagotovo našli takšno, ki vam bo predstavljala izziv. Navsezadnje je vsaka igra odličen način, da preizkusite svojo sposobnost sodelovanja v težkih situacijah, ki bodo preizkusile vašo moč in vzdržljivost, zaradi česar bo izlet še slajši. Pred prihodom ne pozabite rezervirati svojega igrišča!

1061 Budimpešta, Székely Mihály utca 4. | 1061 Budimpešta, Király utca 14.