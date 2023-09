7 neverjetnih zakladov, ki jih lahko to jesen odkrijete v mestu Zugló

Ne glede na to, ali ste v predmestju zaradi posebnega gastronomskega doživetja ali prijetnega sprehoda, vam v teh prijetnih zgodnjejesenskih dneh ne bo žal, da ste se odpravili v Zugló.

Városliget Café

Če iščete res posebno restavracijo, je Városliget Café na obali jezera Városligeti s pogledom na grad Vajdahunyad idealna destinacija za vas. Poleg čudovitega razgleda je obvezna tudi ponudba restavracije, saj vsak mesec predstavijo svoje gastronomske mojstrovine iz sezonskih sestavin. Jedilnik dopolnjujejo kakovostna, skrbno izbrana vina, v katerih lahko uživate v sproščenem okolju, ne glede na to, ali ste na zmenku, po dolgem dnevu ali po sproščenem sprehodu po mestu. Pred prihodom se vedno splača rezervirati mizo, kar lahko storite s klikom na spodnjo povezavo.

1146 Budapest, Olof Palme stny. 6.

Mini kipec Drakule

V senci gradu Vajdahunyad, ki se nahaja v Mestnem parku, lahko na prijetnem sprehodu od kavarne v Mestnem parku naletite na delo priljubljenega kiparja Mihályja Kolodka. Bronasti kip upodablja Belo Lugosija kot grofa Drakulo, ki z žalostnim obrazom in povešenimi nogami bere v Mestnem parku. Zanimivo je, da so pred natanko 20 leti na gradu Vajdahunyad postavili kamniti kip vampirja, ki ga je izdelal nemški kipar Hartmuth Zech in je prav tako vreden ogleda.

1146 Budimpešta, Kós Károly stny. 1.

Kavarna in delikatesa Katica

Kavarna in delikatesa Katica v XIV. okrožju po krajšem počitku pričakuje lačne goste z okusnimi okusi, sončno in prijetno teraso, delikatesnimi dobrotami in ponudbo kosil od ponedeljka do petka. Po okusnem obroku se boste težko uprli kavi po kosilu v barvitem predmestnem vzdušju Katice, nato pa se sprehodili po soseski.

1142 Budimpešta, Stefánia út 39.

Hiša madžarske glasbe

V mestnem parku se skriva tudi znamenita Madžarska glasbena hiša, ki jo je zasnoval svetovno znani japonski arhitekt Sou Fujimoto. Madžarska hiša glasbe pa ni le markantna stavba z vidika svoje zunanjosti, temveč ima tudi edinstveno notranjo zasnovo, saj je v vsakem nadstropju nekaj zanimivega. V obsežni stavbi se nahajajo začasne in stalne razstave, koncerti žive glasbe in delavnice, zato je vsak obisk edinstveno doživetje.

1146 Budimpešta, Olof Palme stny. 3.

Slaščičarna Pelikan

Slaščičarna Pelikan na ulici Telepes je bila odprta pred skoraj 25 leti in je bila prva sladoledarna, ki je odprla svoja vrata, z leti pa je prejela številne nagrade za svoje zanimive in okusne kreacije. Sladoledi in torte so vsak dan sveži in skrbno pripravljeni iz naravnih sestavin brez dodatkov. Zato ni naključje, da slaščičarna privlači okolico, saj ima na pragu nešteto stalnih obiskovalcev. Posebna poslastica je, da lahko poskusite tudi zmagovalne torte letošnjega natečaja kmečka torta!

1147 Budimpešta, ulica Telepes 35/b

Japonski vrt

Japonski vrt v Zuglóju, ki se nahaja takoj za vogalom ceste Mogyoródi v okrožju XIV, skriva čarobne zaklade. Enega prvih japonskih vrtov na Madžarskem je leta 1928 zasnoval in zgradil istoimenski vrtnar in učitelj na vrtnarski in geodetski tehnični šoli Márton Varga. Nekaj let pozneje sta park, ki je spominjal na vrtove daljnovzhodnih palač, obiskala člana japonske cesarske družine, princ Takamacu in njegova žena, in jima je bil tako všeč, da sta številne rastline podarila japonskemu vrtu v Zuglóju. Te posebne rastline so še danes na tem območju.

1149 Budimpešta, Kövér Lajos utca 1.

Édes Mackó

Svetla in nezamenljiva značilnost Városligeta je slaščičarna Édes Mackó rog s posebnimi sladicami. Poleg sveže pečenih, prosto pečenih rogačev in rogaških sladic so pred kratkim predstavili tudi nove različice rogaškega fondija, zato lahko slastne, tople in hrustljave rezine rogačev naredite še bolj nepozabne, če jih pomakate v različne prelive! Na voljo sta dve izbiri: klasični in posebni rogovi, ki jih lahko naročite tudi z okusom maline, jagode in pasijonke. Ko boste uživali v svojih dobrotah, se lahko samo še usedete na teraso slaščičarne in uživate v prijetnih zgodnjejesenskih dneh.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 14-16.