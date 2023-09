13 vintage in retro sejmov v Budimpešti in okolici za zgodnje jesensko iskanje zakladov

Med sončnimi zgodnjejesenskimi vikendi vas bo na desetine tržnic in sejmov pričakalo s svojo ponudbo blaga in izdelkov v duhu recikliranja in trajnosti. V povezavi s septembrom second handov lahko ta mesec v Budimpešti in njeni okolici najdete zaklade.

Vintage Légy- Ott! Second Hand September @ Szimpla kert (9. september 2023)

9. septembra se bo najbolj kul in največji budimpeštanski sejem vintage in upcycled oblačil ter dodatkov ponovno preselil na Szimpla kert. Kot veleva tradicija, bo 8 butikov z vintage oblačili ponujalo različne stile, rešene zaklade in posebne dodatke.

GREEN MARKET Budimpešta x trg Klauzál (9. september 2023)

GREEN MARKET, najbolj zeleni sejem v Budimpešti, se 9. septembra pripravlja na svojo četrto izdajo. V sejemski dvorani na trgu Klauzál bodo na stojnicah poleg kmečkih dobrot na voljo vintage oblačila, posebni dodatki, alternative brez embalaže, okolju prijazne in brez odpadkov, naravni materiali in reciklirani izdelki.

BOLHAPIAC – sejem mineralov, otroški bolšji sejem, Soroksár (10. september 2023)

10. septembra bo pravljični vrt v Soroksárju, obdan z zelenjem otoka Molnár, poln življenja, zakladov, ki iščejo nov dom, in enako navdušenih iskalcev zakladov. Tokrat boste lahko izbirali tudi med minerali in otroškim nakitom na reciklažnem bolšjem sejmu.

Veresov bolšji sejem (10. september 2023)

10. septembra bo na glavnem trgu Veresegyháza, poleg mestne hiše, ponovno potekala garažna prodaja, ki bo krepila skupnost. Po vročih poletnih dneh, a še preden nastopi ostro vreme, se bodo izmenjali najrazličnejši zakladi, ki bodo našli nov ljubeč dom.

10. BOLŠJI TRG TERÉZVÁROS (10. september 2023)

10. septembra med 9. in 14. uro bo še posebej vredno zaviti proti trgu Hunyadi v Terézvárosu. Na priljubljenem in rednem bolšjem sejmu je na voljo široka ponudba unikatnih in starinskih predmetov, knjig, igrač, športne opreme, mode in najrazličnejšega blaga.

Madách Zsibi (16. september 2023)

V soboto, 16. septembra, bo trg pred Telepom znova napolnilo vzdušje zibvásárja. Zaradi velikega in prostornega prostora bodo oblikovalski, zbirateljski in starinski kosi odlično postavljeni drug ob drugem in bodo čakali, da navdušijo svoje nove lastnike.

17. Festival garažnih sejmov Wekerlei (16. september 2023)

Verjetno se vsi strinjamo, da je Wekerletelep, ki se skriva pod senčnimi drevesi, vedno kot nalašč za prijeten sprehod. In 16. septembra bo 74 prizorišč na festivalu Wekerlei Garage Fair sprejelo ljubitelje retro blaga, podstrešnih zakladov in starinskih draguljev.

Skupnost ReMarket BOLHAPIAC in vintage sejem (17. september 2023)

17. septembra ob 10. uri bo na široko odprl svoja vrata bolšji sejem ReMarket Community na ulici Budafoki 70. V duhu recikliranja in trajnosti boste lahko uživali v široki ponudbi opreme za dom, uporabnih predmetov, dekoracije za dom, oblačil ter retro, vintage in starinskih zakladov, ki vas bodo nasmejali.

WEKERLEI TRŽNICA IN TRGOVINA Z UMETNINAMI (17. september 2023)

Društvo Wekerlei bo jeseni organiziralo bolšji sejem in obrtni sejem. Dan po festivalu garažnih sejmov v Wekerlei, 17. septembra, bo vredno zaviti proti Wekerletelepu. Od 9. do 13. ure bodo odprte stojnice malega trga, kjer boste lahko pregledali številne predmete, ki čakajo na nov dom.

Tržnica, Surány (17. september 2023)

17. septembra se bo bolšji sejem v Surányju zavil v jesen. Tržnica se bo na svoji običajni lokaciji na trgu Napsugár kopala v zgodnjejesenskem soncu. Poleg najrazličnejšega blaga bo pravi kovač mladim in starim pokazal, kako se izdela podkev za srečo, ki jo bo seveda mogoče kupiti.

Blackberry Street Festival in bolšji sejem / Sasad Liget (23.-24. september 2023)

Brezplačni družinski dan, ulični festival in bolšji sejem, ki gradi skupnost, bo potekal 23. in 24. septembra na ulici Szedersor v okrožju XI. Poleg številnih zanimivih dejavnosti in presenečenj bo oba dneva od 9. ure zjutraj na voljo bolšji sejem, na katerem boste lahko lovili najbolj bajne zaklade, in celo izmenjava rastlin!

Sejem rekordov Újpest (24. september 2023)

24. septembra lahko ponovno odkrijete fascinanten svet vinilnih plošč, zgoščenk, avdio kaset, knjig in plakatov. Sejem plošč v gledališki dvorani kulturnega centra Újpest bo, kot ni treba posebej poudarjati, poln zakladov.

Hegyvidéki Kipakoló (24. september 2023)

Na sejmu Hegyvidéki Kipakoló 24. septembra bodo v ospredju dobrine prebivalcev okrožja. V XII. okrožju bodo številni prodajalci ponujali svoje retro in starinske zaklade v upanju, da bodo v rokah novih lastnikov našli novo življenje.