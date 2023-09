20+1 brezplačne jesenske dejavnosti v Budimpešti, ki jih septembra ne smete zamuditi

Fantastični brezplačni dogodki v prestolnici septembra! Na voljo so razstave, koncerti, vrtni kino in literarni dogodki. Samo poskrbite, da boste izbrali!

KULTUTCA – festival sodobne judovske kulture in umetnosti // Csányi utca (3. september 2023)

Otvoritvena prireditev 150 let judovske Budimpešte bo potekala 3. septembra ob 10. uri na Csányi utca v VII. okrožju. KULTUTCA je prvi festival judovske kulture, na katerem ima glavno vlogo sodobna umetnost. Od 10. do 18. ure se bo na ulici odvijalo 25 različnih programov, med njimi dve nagrajeni predstavi (The Naughty Cat Man Kid in Vircsaft) v centru Golem ter koncerti in razstave na ulici Csányi 5. Vsi programi so brezplačni!

Trikotnik žalosti // Vrtni kino v Hiši cvetja Benedeka (7. september 2023)

Bogati turisti na počitnicah na ogromni luksuzni čezoceanski ladji. Brezskrbno brezdelje superbogatašev in modnih modelov prekine glasen in politikantski kapitan, po potopu ladje pa se preživeli na otoku soočijo z novimi preizkušnjami.

Spinozini koncerti // Spominski koncert Carla Lutza (7., 14., 21., 28. september 2023)

Septembra 2023 bo vsak četrtek popoldne ob 17. uri v Spomeniku Carla Lutza na ulici Dob potekal brezplačni koncert radostne glasbe, na katerem bodo predstavljeni najboljši judovski glasbeni dosežki.

Tišina tvojih dveh rok // Vízivárossi Klub (8. september 2023)

Brezplačna prireditev Kluba Vízivárosi 8. septembra vas bo popeljala v čarobni svet Miklósa Radnótija. Na dogodku na prostem bo Radnótijeva poezija zaživela skozi glasbo, gledališče in vizualno umetnost, ansambel KOSBOR pa bo znamenite pesmi obudil z orientalskim zvokom glasbe sveta.

Versjegyek – A budapesti flaneur // Jókai Anna Szalon (8. september 2023)

Izabella Caussanel, pevka z nagrado Fonogram nagrajene skupine Fifth Season in Sándor Csoóri Sündi Junior Prima, nagrajeni vodja skupine, predstavlja literarni večer z edinstvenim zvokom. Na programu je izbor francoske in madžarske poezije ter ljudskega pesništva, ki občinstvu ob akustični glasbi odpira nova obzorja. Dialogi v verzih, glasbi in pesmi.

Razstava ARC // Bull Park (8. september – 8. oktober 2023)

Letos bo že 23. leto zapored potekala priljubljena razstava na prostem v Budimpešti, razstava plakatov ARC, ki slovi po svojih miselno spodbudnih podobah javnega prostora. Razstava, ki je brezplačna, bo tudi tokrat potekala v zelenem okolju parka Bikás, kjer si boste lahko različne plakate ogledali v miru in brez naglice. Letošnji slogan natečaja ARC se glasi: „Kaj nameravate?”, s čimer so umetniki pozvani k razmisleku o izzivih prihodnosti. Ob 150. rojstnem dnevu prestolnice bo na voljo tudi izbor del, ki se osredotočajo na prihodnost Budimpešte.

Festival gardnega polja // Park pesnikov (9. september 2023)

V soboto, 9. septembra, bo Őrmező praznoval s celodnevnim dogajanjem! Pester program bo vključeval kuharsko tekmovanje, plesne nastope, velike koncerte, obrtne dejavnosti in bolšji sejem.

ÖrkényKert // Trg Madách (9. september 2023)

Drugi konec tedna v septembru se začenja nova sezona izjemno uspešne prireditve na prostem gledališča Örkény, ki tradicionalno – že dvanajstič – zaznamuje začetek nove sezone. Dogodek 9. septembra bo potekal na trgu Madách pred gledališčem, kjer se bo ves dan odvijal pester program dogodkov.

Nagytétény ArtTér // nabrežje Donave (9. september 2023)

Nagytétényi ArtTér bo oživil nabrežje Donave v južni Budi in vsak konec tedna na podeželje povabil prebivalce prestolnice, ki se zanimajo za skupnost, umetnost, glasbo in dejavnosti za otroke. Naslednjič se lahko zabavi na dogodku na obrežju Donave pridružite 9. septembra od 16.00 do 21.00, vse dejavnosti pa so brezplačne.

0036 – I I have the power to build a time machine // Unmute Gallery (od 9. do 30. septembra 2023)

V galeriji Unmute na ulici Csengery si lahko tri tedne brezplačno ogledate najnovejšo razstavo ulične umetnosti, ki se osredotoča na umetnost 0036mark, bogato z referencami na pop kulturo. Na sprehodu po ulicah Budimpešte ste morda že opazili pisano stensko obešanje najljubših pravljičnih likov iz otroštva, morda postavljeno v kontekst kultnega filma ali dveh. Ta postmoderna dela, ki so hkrati humorna in nostalgična, so delo 0036marka, čigar edinstvena upodobitev pravljičnih junakov je zdaj umeščena v razstavni prostor.

Őszi Széll (Jesenski veter) (10. september 2023)

10. septembra bo na trgu Széll Kálmán potekala ulična zabava ob koncu poletja, na kateri bodo lokalni gostinci ponovno združili moči in se poslovili od najtoplejšega dela leta. Na dogodku bodo na voljo odlična hrana, osvežilne pijače, zanimive dejavnosti in živa glasba.

JUDAFEST // Trg Madách (10. september 2023)

10. septembra se bo trg Madách zaradi festivala Judafest popolnoma spremenil: beton bo zamenjala trava, avtomobile pa vreče s fižolom. Na odru se bodo zvrstili številni zanimivi nastopi, med drugim bosta nastopila László Dés in Péter Závada, zvečer pa se boste lahko zabavali s skupino Parno Graszt.

És mégis itt vagyunk! – Akustični koncert s pesmimi Beatlov // Park Ruttkai (10. september 2023)

Tímea Fülöp in Balázs Gréczy bosta nastopila v parku Ruttkai v kraju Újlipótváros in občinstvu v akustični priredbi predstavila ljubezenske pesmi svetovno znane skupine The Beatles. Oddajo ureja Gergely Csiby.

Življenje, vino, humor – malo znani Márai // Kulturni dom Márai Sándor (13. september 2023)

Večer se bo osredotočil na malo znano plat pisatelja: še večje presenečenje bodo njegovi zapisi, povezani z vinom, in njegov humor, ki ponuja številne nauke za današnjega človeka, hkrati pa kar najbolje izkorišča življenjske nezgode. Njegove javne zadeve bodo pokazale obraz pisatelja, ki je zdravil z ironijo, pa naj je šlo za nogomet, lepotno tekmovanje ali poroko starejšega človeka. Večer s Tiborjem Mészárosom, literarnim zgodovinarjem, in Istvánom Hirtlingom, dobitnikom nagrade Jászai Mari, zaslužnim in uglednim umetnikom.

Indigo & Blaize // Mad Garden Buda (14. september 2023)

Brezplačni koncertni cikel Sunset Tunes v vrtu Mad Garden Buda bo 14. septembra z duetom Indigo & Blaize zaključil svojo izjemno uspešno sezono. Dogodek, ki bo časovno sovpadal s sončnim zahodom, bo ponudil nenavaden nastop dueta, ki združuje različne glasbene stile.

Enajsta jesen // Bartók Béla út (15.-16. september 2023)

Najljubši festival ob koncu poletja se bo od 15. do 16. septembra odvijal v kraju Bartók Béla út s pestrim programom umetniških, glasbenih in družinskih prireditev ter poudarkom na skupnosti. Na tem težko pričakovanem jesenskem dogodku bodo aktivno sodelovali predstavniki vseh umetniških področij.

Ulični ples v gledališču József Attila (16. september 2023)

Gledališče József Attila vabi na ulični ples ob odprtju sezone 16. septembra. Na brezplačni prireditvi, ki se bo začela ob 14. uri, boste lahko z umetniki gledališča stopili v zakulisje, kupili vstopnice in abonmaje s popustom, zvečer pa si boste lahko ogledali predstavo Sibirski čardi.

Festival Lánchíd // Trg Clarka Ádáma (16. september 2023)

Na brezplačnem koncertu na festivalu Lánchíd na Trgu Clarka Ádáma se bo 16. septembra za en sam večer zbrala edinstvena skupina umetnikov, „all stars”, ki bo predstavila nekaj najbolj priljubljenih madžarskih glasbenikov, ki so redko ali morda še nikoli ne nastopili skupaj. Čez dan, od 10. do 18. ure, bodo na spodnjem nabrežju Pešte – poleg stalnega programa Valyo potekale – brezplačne dejavnosti za otroke in razstava, od 17. ure pa bo občinstvo zabaval DJ.

Tematski sprehodi po vrtu grobnice ob cesti Fiumei (16., 21., 22., 23. september 2023)

V septembru bo v grobničnem vrtu Fiumei Road organiziranih več brezplačnih sprehodov, na katere se lahko predhodno prijavite prek spleta. Program traja od 1,5 do 2 uri.

Ars Sacra // več lokacij (16.-24. september 2023)

Od 16. do 24. septembra bo na več lokacijah po državi potekal festival Ars Sacra z brezplačnimi programi. V devetih dneh festivala bodo potekali koncerti klasične glasbe in jazza, razstave, gledališki in literarni večeri, programi za otroke, sprehodi in predstave.

FLASZTER – Budimpeštanski bienale sodobne umetnosti na prostem // več prizorišč (od 22. septembra 2023)

V okviru serije dogodkov Budapest 150 bodo javna umetniška dela in dogodki prvega budimpeštanskega bienala sodobne umetnosti na prostem od sredine septembra 2023 pet tednov na ogled na več kot desetih lokacijah po mestu. Cilj serije javnih dogodkov je s sodobno umetnostjo opozoriti na nekatere pozabljene zgodovine Budimpešte, ponuditi novo priložnost za spominjanje, nov začetek, doživljanje mesta kot novega, prikaz nevidnih skupnosti in ustvarjanje novih.

Be Massive Horizon Party // Savoyai Terasz (23. september 2023)

Be Massive bo v soboto, 23. septembra, z veliko zabavo proslavil svoj 20. rojstni dan. Prizorišče bo Savoyai Terasa, eno najlepših prizorišč na prostem s panoramskim razgledom na grad Buda, kjer rojstnodnevnik pripravlja največje presenečenje: tokrat je udeležba za vse obiskovalce zabave brezplačna!