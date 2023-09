Priljubljeni madžarski umetniki bodo septembra brezplačno koncertirali na festivalu Lánchíd

Edinstvena skupina umetnikov, „all stars”, se bo 16. septembra za en sam večer zbrala na brezplačnem koncertu na festivalu Chain Bridge, na katerem bodo nastopili nekateri najbolj priljubljeni domači glasbeniki, ki so redko ali morda še nikoli niso bili skupaj na odru.

O Budimpešti je bilo napisanih veliko pesmi: klasičnih in sodobnih, veselih in žalostnih, hitrih in počasnih, v vseh vrstah instrumentov in slogov. A vse imajo eno skupno točko: mesto Buda in Pešta, katerih bregove in prebivalce povezuje prvi stalni most čez Donavo v državi, Verižni most.

Brezplačne koncerte, ki se bodo začeli ob 19.30, bo 16. septembra vodil igralec in performer Simon Szabó, pred njimi pa bo imel pozdravni nagovor Gergely Karácsony, župan Budimpešte.

Raznolikost izvajalcev in glasbe

S to raznolikostjo želi organizator Budapest Brand nagovoriti vse prebivalce mesta: Budimpeščane, turiste iz tujine, obiskovalce s podeželja in popotnike, ki potujejo mimo.

Na sporedu so izvajalci, kot so Ervin Nagy, Bori Péterfy, László Dés, Irie Maffia, H. Vecsei in številni drugi. Na oder bodo stopili Miklós, Zoli Beck, Viki Lábas, Anna Pásztor, pa tudi Viktor Király, Eszter Balla, László Kollár-Klemencz, Deniz, Reni Orsovai, Random Trip, Quartzbox, Bíborka Bocskor, Izsák Farkas, Gigi Radics, Sör és Fű, Ham Ko Ham, the Heroes, József Wunderlich in Márk Ember.

Brezplačni dnevni programi

Pred in po koncertih bodo na trgu Clark Ádám občinstvo zabavali DJ-ji, medtem ko bodo v prestolnici od 10. do 18. ure na spodnjem nabrežju potekale brezplačne dejavnosti za otroke in razstava o zgodovini verižnega mostu, ki bo spremljala Valyeve stalne programe. Gostiteljice aplikacije ÉnBudapestem prav tako čakajo na vse, ki jih zanimajo možnosti spletne kartice popustov.