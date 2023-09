Na priljubljeni promenadi v mestu Újbuda so dodali nove mini skulpture in velik grafiti zid

Na promenadi Kőrösy, priljubljenem trgu v mestu Újbuda, so nastale zanimive umetnine. Konec avgusta bo 11. okraj bogatejši za novo zbirko mini skulptur in edinstveno ulično umetniško poslikavo. Namen sodobnih umetniških del je približati umetnost ljudem.

Nove mini skulpture na promenadi Kőrösy

Štiri nove mini skulpture kiparja Antala Planka bodo obarvale območje okoli nakupovalnega središča Allee in približale umetnost vsakdanjemu življenju. Poleg skulptur je bila ob promenadi Kőrösy ustvarjena tudi sodobna ulična umetniška instalacija, ki prav tako prikazuje simbolne vrednote četrti in hvali delo skupine Colorfools.

Kipar Antal Plank bo po svoji zelo priljubljeni mini skulpturi kužka Corgija, poimenovani Ella, sosesko presenetil s štirimi novimi deli. Mini skulpture so posebne, saj ponujajo priložnost za igrivo urbano pustolovščino.

Kipar je skupaj z Allejem izbral štiri simbolne elemente, brez katerih ne bi smel biti noben skupnostni prostor. Knjiga, ki jo ima nekdo vedno v rokah. Sladoled in rolka, ki sproščata in privlačita mlade, ter skodelica kave, ki je nepogrešljiv del vsakega srečanja.

Šolska stena za pripovedovanje zgodb

Ulični umetniški zid, ki je zaživel ob promenadi Kőrösy, je sodobna umetnina, ki se ujema z mestno pokrajino in sosesko, spodbuja dobro sosedstvo, privablja obiskovalce in daje zagon skupnostnemu prostoru.

Na predhodno močno poškodovani šolski steni je ekipa Colorfoolsove urbane stenske poslikave združila sodobne in klasične elemente, ki so prikazovali znamenitosti mesta Újbuda, skupaj s ponudbo nakupovalnega središča in vrednotami, ki jim sledijo.

Skoraj 55 metrov dolga stenska poslikava vsebuje sporočila o modi, kulinariki in trajnostnem razvoju, pa tudi znani most svobode, okrasni vodnjak na trgu Gellért in silhueto kipa svobode. Hkrati lahko odkrijemo nekaj skritih sporočil, saj ima vsak simbol več plasti.