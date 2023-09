Na trgu! – 6 kmečkih tržnic v Budimpešti, ki jih morate obiskati to jesen

Jeseni je še posebej dobro obiskati različne kmečke tržnice, kjer lahko v prijetnem okolju kupite kakovostne sestavine lokalnih proizvajalcev. Sveži pridelki, tržno vzdušje in slastni vonji, kaj še lahko potrebujete?

Tržnica Római-parti

Vsako soboto od 8. do 13. ure lahko na dvorišču Nánási, ob rimski obali, uživate v najboljših in najbolj svežih pridelkih lokalnih malih proizvajalcev. V sončnih zgodnjejesenskih dneh bo še posebej prijetno iti na prosto v iskanju dobrot in zakladov, ki jih boste v torbah in vrečkah odnesli domov kot spominke. Lahko pa si privoščite prigrizek kar na kraju samem, obkroženi z drevesi na bregu Donave. Dobro vzdušje je zagotovljeno, manjkate le vi!

1031 Budimpešta, Nánási út 47-49.

Tržnica za črno mačko

Vsakih štirinajst dni ob nedeljah od 9.00 do 13.00 v osrčju Hidegkúta, v kulturnem dvorcu Klebelsberg, posebna kmečka tržnica. Trg, prijazen do psov, ponuja široko paleto svežih in okusnih pridelkov lokalnih kmetov, zelenja in ročno izdelanih izdelkov, zato ne boste odšli praznih rok ali s praznim želodcem. Poleg čudovitih površin v razkošnih zgornjih vrtovih dvorca bodo na voljo tudi živa glasba in priložnostne dejavnosti za obiskovalce sejma, ki jih ne smete zamuditi!

1028 Budimpešta, Templom utca 2.

Mestna tržnica v mestu Városmajori

Poznamo en razlog, zakaj se morate ob ponedeljkih, sredah in petkih med 8. in 15. uro odpraviti v Városmajor. Takrat okolico cerkve Srca Jezusovega na Mestnem trgu napolnijo dobrote obrtnikov in ročno izdelani izdelki prodajalcev. Stalna ponudba vključuje sezonsko sadje in zelenjavo, prekajeno meso in mlečne izdelke, kruh in pecivo, vendar se izbor nenehno spreminja. Tako lahko občasno pridete domov z zdravilnim česnovim napitkom, piščancem iz Dabasa, suhim sadjem, marmeladami in špehom v roki.

1122 Budimpešta, Csaba utca 5.

Krušno društvo Zugló

Že štiri leta se vsak četrtek med 16. in 19. uro kotiček mesta Zugló napolni z lokalnimi malimi proizvajalci, ki se zberejo na športnem igrišču Mogyoródi út, da bi v duhu trajnosti in prehranjevanja brez aditivov prodajali svoje izdelke. Na tako imenovanih “pashalnih dnevih” združenja kruha Zugló se ponujajo samo zdrava in alergenom varna živila, zato tedenski sejem priporočamo predvsem tistim, ki jim ni vseeno, kaj dajo na mizo.

1141 Budimpešta, Mogyoródi út 130.

Dr. Market

Letos spomladi je Dr. BBQ odprl svoja vrata na prostoru pred restavracijo, kjer bo jeseni kmečka tržnica ponudila še večjo izbiro, nove pridelovalce in še več dejavnosti. Tržnico najdete na otoku Molnár pri trajektnem prehodu Csepel, običajno vsakih štirinajst dni ob sobotah med 8. in 12. uro. To ni dokončno določeno, zato pred obiskom preverite njihovo stran na Facebooku!

1238 Budimpešta, Meder utca 2.

Tržnica Sashalmi

Cilj tržnice Sashalmi je ustvariti prostor za madžarske trgovce in proizvajalce, kjer lahko prodajajo svojo zdravo madžarsko hrano, tako da jo lahko postrežejo kupcem, ki pridejo na tržnico. Poleg tega bodo potekale zanimive dejavnosti tako za otroke kot odrasle, tako da bo tržnica pravo družinsko doživetje. Tržnica je odprta vsak dan v tednu z različnim delovnim časom, in sicer: ponedeljek in torek od 6.00 do 16.00, od srede do petka od 6.00 do 18.00, v soboto od 6.00 do 14.00, v nedeljo od 6.00 do 12.00.

1163 Budimpešta, Sashalmi tér 1.