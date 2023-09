Konec poletja se nam ni treba odpovedati čofotanju na sredozemski plaži v Budimpešti

Če imate vsaj en teden časa do dopusta, lahko kolebate med Blatnim jezerom in hrvaško obalo ter naštevate toliko prednosti in slabosti. Vendar pa poletje traja tudi dlje od počitnic in tudi takrat se ob koncu tedna ali celo po službi lahko ohladite z izdatnim sončenjem. Takrat pride v poštev povečevalno steklo.

V poletni vročini hrepenimo po bližini vodnega roba, zato zmoremo naenkrat prevoziti na stotine kilometrov, da nam mediteransko vzdušje vsaj za teden dni omogoči, da pozabimo na celinski vsakdan, ampak traja tudi vsaj teden dni, preden se splača razstreliti plažo na plaži Balaton, ki smo je že leta vajeni.gumijasto vzmetnico in se potopite v kulinarično varnost heck-flaming-palačink.

Pogosto pa se zgodi, da se želimo naenkrat ali v neznosno vročih dneh ohladiti ob obali, a ne prideta v poštev niti Blatno jezero niti Jadransko morje, ampak malce morski občutek, morda družinsko čofotanje ali nogomet na mivki s prijatelji, bi bilo lepo.

V takšnih primerih si velja zapomniti, da plaža Lupa obstaja na vratih Donavskega zavoja. Lupa, za katero smo zagotovo že slišali in ki je postala znana kot Budimpeštanska plaža, z belim peskom, turkizno vodo in edinstvenim sredozemskim vzdušjem.

Plaža poleg edinstvenega vzdušja ponuja obiskovalcem edinstveno paleto športov tako v vodi kot na kopnem. Tu se nahaja eden najbolj kul kompleksov za wakeboard v srednji Evropi, na obali pa ljubitelje aktivne rekreacije čakajo profesionalni tečaji športa na plaži.

Poleg vsega tega je plaža Lupa tudi najboljša izbira za družine, saj je na voljo velik družinski del plaže, senčno igrišče, plitvo čofotalo in veliko aktivnosti, ki poskrbijo za zaposlitev. In to, da otrokom, mlajšim od 12 let, sploh ni treba plačati vstopnine, je le češnja na torti.

Če postanete lačni, lahko izbirate med tipično hrano za plažo in bolj posebnimi jedmi na obalni gastronomski promenadi, od koktajlov, do mehurčkastega čaja, do rosé spritzov, pa si lahko v toplih poletnih dneh privoščite marsikaj. Torej, če nimate ne Balatona ne Adrie, pogumno poskusite Lupo!

Plaža Lupa

2011 Budakalász, Tó utca 1.

Spletna stran