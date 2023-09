Od naslednjega tedna si lahko ogledate najljubšo brezplačno razstavo plakatov v prestolnici

Ni vam treba več veliko spati, da si lahko spet mesec dni ogledate priljubljeno, brezplačno obiskano razstavo prebivalcev Budimpešte, saj se 8. septembra odpre 23. razstava ARC.

Razstava ARC je tako kot v preteklih letih tudi v znamenju svobode ustvarjalnosti, saj se lahko vsak neomejeno prijavi kot razstavljavec do konca julija, prispevke pa si bo mogoče brezplačno ogledati 24/7.

Razstavo bomo s podelitvijo nagrad odprli 8. septembra ob 10. uri.

Tako kot prejšnja leta bo tudi v sodelovanju z občino Újbuda zelena površina parka Bikás gostila razstavo plakatov cel mesec, do 8. oktobra.

Plakati so vnaprej določeni, KAJ NAČURAŠ? so se rodile v duhu tematike in kot smo že navajeni, vsekakor lahko računamo na posebne rešitve.