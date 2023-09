7 razburljivih vodenih sprehodov za september v zgodnji jeseni Budimpešte

Poglejmo, kakšne vznemirljive sprehode z raziskovanjem prestolnice nas čaka ta september, ki obeta nov zagon!

Iz kleti na podstrešje: V gostišču z Mikso Róthom

Malokdo lahko reče, da je lahko gost samega Mikse Rótha, a 9. septembra lahko vse to postane resničnost. Na sprehodu po stavbni zgodovini, ki se bo ta dan začel ob 11. uri, lahko od kleti do podstrešja raziskujete nekdanji dom svetovno znanega industrijskega umetnika, iščete skrivnosti in spoznavate mojstrov vsakdan ter zgodovino družine. v VII. Nahaja se v spominski hiši in zbirki Rótha Mikse na ulici Nefelejcs v okrožju.

Datum sprehoda: 9. september.

Žgane pijače iz Budafokija

9. septembra vas Sétaműhely vabi v enega izmed fascinantnih in znamenitih predelov Budima, Budafok. Sprehod, ki se začne ob 11. uri, razkrije del mesta, ki se je nekoč imenoval Promontor, z njim pa se odprejo še delujoča vrata gradov, nekdanjih žganjarn in kleti. Poživljajoč 2,5-3 urni sprehod bo vključeval tudi znamenito tovarno šampanjca Törley, kjer boste poleg proizvodnih procesov šampanjca imeli možnost degustirati tudi 3 šampanjce.

Datum sprehoda: 9. september.

Po sledeh fantov s ulice Pál/Ferenc Molnár

9. septembra se lahko udeležite zanimive ture v sklopu nenavadnega, nevodenega sprehoda. Udeleženci programa, ki se začne ob 11. uri, bodo krenili izpred dvorišča Madžarskega narodnega muzeja in si po načrtu poti ogledali dečke na ulici Pál in kraje, povezane s pisateljem. Zaključek 6,4 km dolge poti je seveda grund, kjer udeležence čaka še zadnja preizkušnja. Prijavite se lahko do 6. septembra na e-naslov varosikultour@gmail.com.

Datum sprehoda: 9. september.

Košer Budimpešta

Na sprehodu Pohodne delavnice boste obiskali lokacije, ki so se ohranile od judovske četrti, ki je živela v svojem razcvetu med obema vojnama. Na sprehodu, ki se začne 10. septembra ob 10. uri, lahko raziščete ostanke mikve, košer salam in pekarn, lahko pa tudi ugotovite, kakšna so osnovna pravila košerja. Dogodek vas vabi na potovanje skozi čas za 2-2,5 ure v svet judovskih ritualov, obenem pa razkrije notranjost in zunanjost sinagoge na ulici Kazinczy.

Datum sprehoda: 10. september.

Krúdy Józsefvárosa

16. septembra od 10. ure dalje lahko odkrivate, kako poteka VIII. okrožje Krúdy, znano predvsem po svojih povezavah z Óbudo. Med 2,5-urnim sprehodom lahko udeleženci spoznajo, s katerimi slavnimi in manj znanimi pesniki je prijateljoval mojster sodobne madžarske proze. Sprehod je vreden obiska tudi za tiste, ki jih zanimajo stare zgodbe Józsefvárosa in ali obstaja povezava med Krúdyjem in znamenitimi Krúdy fröccs.

Datum sprehoda: 16. september.

Nenavadno življenje kraljice Margarete

Na tem sprehodu 30. septembra se ne boste mogli udeležiti katerega koli časovnega potovanja: 12.–13. stoletju bi lahko poleteli nazaj v dobo kraljev, vitezov, menihov in redovnic. Korzózz z nami! med sprehodom so lahko srečali popolnoma ozaveščeno redovnico IV. Z življenjem hčerke kralja Béla Margit, ki je pomembno vplivala na dogajanje v kraljestvu. Ni dvoma, da boste obogateni z zanimivimi zgodbami, ko bo preteklost pred 800 leti prišla na dan.

Datum pohoda: 30. september.

Skrite vrednosti: Kulturni sprehod v Rákospalot

30. septembra vas ekipa KulTuristák vabi na celodnevni sprehod v Rákospalota. Skozi dediščino, zgrajeno skozi program, skrite zanimivosti in kulturnozgodovinske zanimivosti, lahko spoznate 15. stoletje prestolnice. okrožje. Vaša pot vas bo vodila vse do templjev, a ne boste zamudili znamenitosti starega mestnega jedra in stare vasi, še več, zahvaljujoč Hörpintő Söröző ne boste zamudili niti gastronomskih dogodivščin.

Datum pohoda: 30. september.