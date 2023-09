20+1 jesenski festival v Budimpešti septembra 2023

Od knjižnih sejmov do gastronomskih prireditev – v Budimpešti lahko septembra letos uživate v številnih jesenskih festivalih! Oglejte si najboljše med najboljšimi!

Bakáts Fest // Trg Bakáts (1-3. september 2023)

Bakáts Feszt od 1. do 3. septembra pripravlja številne brezplačne dogodke! V okviru festivala na Trgu Bakáts bodo potekali koncerti, otroški programi, gledališke predstave, literarni pogovori in razstave.

Festival šampanjca in vina Budafok (1-3. september 2023)

Priljubljeni festival penečega vina in šampanjca Budafok se bo začel 1. septembra z degustacijami vin in odličnim glasbenim programom. Nastopili bodo The Mystery Gang, Konyha, Lőrinc Barabás, György Ferenczi in 1. Pesti Rackák.

KULTUTCA – festival sodobne judovske kulture in umetnosti // Csányi utca (3. september 2023)

Otvoritvena prireditev festivala 150 let judovske Budimpešte bo 3. septembra ob 10. uri na Csányi utca v VII. okrožju. KULTUTCA je prvi festival judovske kulture, na katerem ima glavno vlogo sodobna umetnost. Od 10. do 18. ure se bo na ulici odvijalo 25 različnih programov, med njimi dve nagrajeni predstavi (The Naughty Cat Man Kid in Vircsaft) v centru Golem ter koncerti in razstave na ulici Csányi 5. Vsi programi so brezplačni!

Festival judovske kulture // več prizorišč (3.-12. september 2023)

Od 3. do 12. septembra bo na sedmih prizoriščih v Budimpešti potekal Festival judovske kulture. Jubilejni dogodek bo postregel z vrsto izjemnih predstav, v glasbenih in literarnih programih pa bodo nastopile priznane domače in mednarodne skupine in umetniki.

Kraftov festival piva v Dürer Kert (7.-10. september 2023)

Festival piva KRAFT z več kot 30 domačimi in tujimi pivovarnami ter specialitetami najpomembnejših domačih trgovin s pivom se bo septembra 2023 vrnil v Dürer Kert! Poleg tega bodo na festivalskem območju vse štiri dni potekali koncerti, živa glasba in didžeji.

Festival vina v Budimpešti // Palača Budavár (7.-10. september 2023)

Budimpeštanski festival vina vsako leto na desettisoče ljubiteljev vina pripelje na ogled najboljših madžarskih vinarjev. Med 7. in 10. septembrom bodo terase impozantne palače Budavár gostile dogodek, na katerem bodo udeležence poleg ponudbe kakovostnih vin pričakali tudi zanimivi dodatni programi. Leta 2023 bo v ospredju še naprej poglabljanje znanja potrošnikov vina o vinski kulturi, na voljo pa bosta tudi nova VIP-terasa, ki bo letos odprta za javnost, in nedeljski brunch, ki bo premierno organiziran v nedeljo.

Újpest Borvíkend (8. in 9. september 2023)

Izjemno uspešen festival vina bo med 8. in 9. septembrom znova potekal v središču mesta Újpest, kjer boste lahko odkrili posebnosti 32 lokalnih vinarjev. Vse to bo spremljala ulična hrana in pestra izbira jedi, ob večerih pa seveda jazzovska glasba v živo.

JUDAFEST // Trg Madách (10. september 2023)

10. septembra se bo trg Madách zaradi festivala Judafest popolnoma spremenil: beton bo zamenjala trava, avtomobile pa vreče s fižolom. Na odru se bodo zvrstili številni zanimivi nastopi, med drugim bosta nastopila László Dés in Péter Závada, zvečer pa se boste lahko zabavali s skupino Parno Graszt.

Festival Pasarét Lecsó (10. september 2023)

Drugi festival Pasarét Lecsófestival bo potekal 10. septembra 2023! Ta dan je namenjen družinam in kuhanju v skupnosti. Pridružite se družini in prijateljem, uživajte v madžarskih okusih, vonjavah in otroških dejavnostih v neokrnjenem vzdušju okrožja II.

Asian Streetfood Festival // Kazinczy utca (14.-16. september 2023)

Gastropubi na ulici Kazinczy so združili moči in v Budimpešto prinesli okuse Daljnega vzhoda! Kontrasti, teksture, sveži okusi, pristne klasike in eksotične pijače – odkrijte edinstven svet začimb ob živi glasbi!

Enajst Jeseni // Bartók Béla út (15.-16. september 2023)

Najljubši festival ob koncu poletja se 15. in 16. septembra s pestrim programom umetniških, glasbenih in družinskih prireditev ter poudarkom na skupnosti vrača na Bartók Béla út. Na tem težko pričakovanem jesenskem dogodku bodo aktivno sodelovali predstavniki vseh umetniških področij.

Festival Lánchíd (16. september 2023)

Na brezplačnem koncertu na festivalu Lánchíd na Trgu Clarka Ádáma se bo 16. septembra za en sam večer zbrala edinstvena skupina umetnikov, „all stars”, ki bo predstavila nekaj najbolj priljubljenih madžarskih glasbenikov, ki so redko ali morda še nikoli ne nastopili skupaj. Brezplačne koncerte, ki se bodo začeli ob 19.30, bo vodil Simon Szabó, igralec in voditelj, pred njimi pa bo imel pozdravni nagovor Gergely Karácsony, župan Budimpešte. Pred koncertom in po njem bo občinstvo zabaval DJ, na spodnjem nabrežju Pešte pa bodo od 10. do 18. ure v prestolnici poleg stalnih programov Valyo na voljo tudi brezplačne dejavnosti za otroke in brezplačna razstava o zgodovini verižnega mostu.

Festival Garažni sejem Wekerlei (16. september 2023)

16. septembra se odpravite v pisani park Wekerlei in na že znanem sejmu poiščite številne zanimive zaklade. Ogledali si boste lahko najrazličnejše blago, vključno z oblačili, keramiko, namizno posodo, nakitom in pripomočki, na tržnici pa bo seveda vladalo pravo vzdušje.

Festival Ars Sacra // več prizorišč (16.-24. september 2023)

Festival Ars Sacra bo potekal od 16. do 24. septembra, brezplačne prireditve pa bodo potekale na številnih lokacijah po vsej državi. Devet festivalskih dni bo polnih koncertov klasične glasbe in jazza, razstav, gledaliških in literarnih večerov, otroških programov, sprehodov in predstav.

Indian Food Festival // Terasa Botellón (21.-23. september 2023)

Med 21. in 23. septembrom bo ulica Kazinczy v znamenju začimb, saj bodo na teraso Botellón prišli tradicionalni mehiški okusi. To je pravi kraj, če vam je všeč okus curryja ali tandoorija! Za odlično vzdušje bo poleg slastnih dobrot poskrbela tudi glasba v živo.

FLASZTER – Budimpeštanski bienale sodobne umetnosti na prostem // več prizorišč (od 22. septembra 2023)

V okviru serije dogodkov Budapest 150 bodo javna umetniška dela in dogodki prvega Budimpeštanskega bienala sodobne umetnosti na prostem od sredine septembra 2023 pet tednov na ogled na več kot desetih lokacijah po mestu. Cilj serije javnih dogodkov je s sodobno umetnostjo opozoriti na nekatere pozabljene zgodovine Budimpešte, ponuditi novo priložnost za spominjanje, nov začetek, doživljanje mesta kot novega, prikaz nevidnih skupnosti in ustvarjanje novih.

Sladki dnevi Budimpešte // Trg Szent István (22.-24. september 2023)

Najslajši konec tedna v letu, festival čokolade in sladkarij Sladki dnevi Budimpešte, bo na Trgu svetega Štefana pred baziliko ponovno pozdravil ljubitelje sladkega. Obiskovalci bodo lahko poskusili najboljše proizvajalce čokolade in slaščic ter dobrote priznanih slaščičarjev.

Samo čisti, Jesenski festival // RAM (23.-24. september 2023)

23. in 24. septembra bodo v središču mesta Újlipótváros brezplačne dobrote, saj bo več kot 50 razstavljavcev ponujalo hrano brez glutena, sladkorja, laktoze, vegansko, naravno in ekološko hrano. Poleg velike izbire se boste lahko udeležili tudi delavnic, degustacij, predstavitev in celo sodelovali v nagradni igri.

Italian Food Festival // Terasa Botellón (28.-30. september 2023)

Viva Italia, Viva Botellón! Uživajmo skupaj v pravi DOLCE VITA od 28. do 30. septembra na terasi Botellón. Odkrijte okuse Italije: v središče mesta prihaja pravi gastronomski raj – pristne italijanske jedi, od klasičnih priljubljenih testenin do v pečici pečenih pic. Italijanska vina, koktajli in neizogibni Aperol!

Mednarodni knjižni festival v Budimpešti // Millenáris (28. september – 1. oktober 2023)

Na letošnjem festivalu Millenáris se bo v parku, stavbah B (velika dvorana) in D (steklena dvorana), Europa Pontu in Narodnem gledališču plesa predstavilo 140 razstavljavcev in več kot 40 tujih avtorjev. Poseben oddelek za otroke, Otroška (b)literatura, bo promoviral otroške knjige in branje ter ponudil pester program za družine v stavbi Millenáris D.

¡Hola Budapest! – Špansko-madžarski festival v grajski četrti (30. september – 1. oktober 2023)

Malo Španije v Budimpešti! To jesen bodo v Palotanegyedu v ospredju španska glasba in ples, gastronomija, umetnost in kultura.