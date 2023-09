Odkrijte ruševine srednjeveškega gradu v slikovitem visokogorju Blatnega jezera

Poleg slikovite pokrajine v Balatonskem višavju ne manjka zanimivosti, med katerimi je tudi grad na vrhu Csobánc, ki si ga je vredno ogledati od blizu.

Eden od znamenitih hribov prič v osupljivem Balatonskem višavju je Csobánc z gradom iz 13. stoletja, ki stoji na njegovem pustem, travnatem vrhu. Grad je v srednjem veku varoval prebivalce trdnjave pred Turki.

Do razvalin gradu vodi več lažjih in težjih pohodniških poti, ki ponujajo čudovit panoramski razgled: ob lepem vremenu lahko vidite od zaliva Keszthely do polotoka Tihany in obrise vseh pričevalnih hribov v pravljičnem Balatonskem višavju.

Osvajanje vrhov Csobánca vas vodi skozi divjo pokrajino, vinograde in zapuščene vinske stiskalnice, teren pa postaja vse bolj strm.

Med potjo se lahko ustavite in občudujete Badacsony, hrib Szent György, hrib Tóti, Gulács in Hegyestű.

Ko boste dosegli vrh pustega hriba, bo doživetje popolno, ko boste stali ob ruševinah gradu Csobánc s panoramo Blatnega jezera, kotline Káli in okoliških gora.