5 osupljivih dolin, po katerih lahko odkrivate zaklade Blatnega jezera

Visokogorje ob Blatnem jezeru je dragulj v kroni z neštetimi čudovitimi znamenitostmi in pohodniškimi potmi, vključno s čarobnimi dolinami na vzhodni polovici severne obale. Med potepanjem po dolinah boste odkrili očarljive vasice, osupljive skalne formacije, romantične poti in naravne zaklade očarljive regije Balaton.

Dolina Száka

Če se nahajate v Balatonfüredu, boste morda želeli zaviti s promenade Tagore in bolje spoznati tamkajšnje naravne zaklade. Na hribu Száka nad naseljem je nekoč deloval kamnolom, na severni steni kamnoloma pa se bleščijo sledovi nekdanjega izkopavanja kamnin. To je pristen prikaz formacije füredskega apnenca, ki razkriva 230 milijonov let stare plasti sivkasto belega apnenca z vključki kremena. Od tu se po pobočju z lesenimi stopnicami spustimo v divjo dolino, kjer prečkamo leseni most in se počasi iz doline povzpnemo v Aszófő.

Dolina Koloska

Dolina Koloska je ena izmed najbolj raznolikih dolin v Blatnem višavju, kjer najdete romantično gozdno jezero, osupljiv park divjih živali, park nordijske hoje in razburljivo učno pot. Eno najlepših dolin potokov v regiji in njeno okolico lahko raziskujete tudi na pustolovskem 13-kilometrskem krožnem sprehodu. Od trga Balatonfüred vas bo mahovnat hrastov gozd popeljal do osupljive panorame razgledišča Jókai, nato pa boste čez jaso prišli do doline Koloska. Tu si lahko odpočijete ob gozdnem jezeru, ki ga napaja izvir Koloska, nato pa se skozi zožujočo se dolino povzpnete na osupljivo pokrajino skal Koloska. Velikanski balvani pa naznanjajo konec doline in ko jih pustimo za seboj, se znajdemo nazaj v vrvežu trga Balatonfüred.

Dolina Kű

V očarljivi vasici Dörgicsé na Balatonskem višavju lahko poleg treh srednjeveških cerkva v ruševinah na 1,5-2 urni krožni vožnji raziščete tudi dolino Kű, ki je polna impresivnih skalnih formacij. Pot se začne pri mogočni porušeni cerkvi Alsódörgice, zgrajeni v 13. stoletju. Pot nas vodi do pokopališča iz 19. stoletja, nato pa nadaljujemo srednjeveške dogodivščine z izletom do porušene cerkve v Zgornjih Dörgicih, od koder se odpira dih jemajoča panorama Blatnega jezera.

Ko se vrnemo na krožno pot, nas pohodniška pot vodi od čudovitega polja sivke v sivkinem vrtu Dörgicse do gozda z divjimi živalmi. Ko se sprehajamo med drevesi, najprej zavijemo med z mahom poraščene skale in končno prispemo do monumentalnih skalnih formacij v dolini Kű. Ko zapustimo soteski podobno dolino, gremo med drugim mimo ruševin cerkve v Kisdörgici, baročnega kamnitega mostu z eno luknjo in travnika z divjimi cvetlicami, dokler spet ne zagledamo modro lesketajočih se voda Blatnega jezera.

Dolina Nivegy

Po legendi naj bi na severnih pobočjih doline živel junak Buda, katerega trije sinovi, Štefan, Jakob in Antonij, so na tem območju zgradili svoje dvorce. Tako so Balatoncsicsó, Szentjakabfa in Szentantalfa postali prevladujoča naselja v dolini. Ob prihodu v to klasično balatonsko pokrajino lahko odkrijete skoraj vse zaklade, zaradi katerih je pokrajina okoli madžarskega morja tako čudovita. V dolini Nivegy vas čakajo divji gozdovi na severozahodni strani doline, osupljiv razgled na Hegyestű nedaleč od njene zahodne meje ter obsežni vinogradi, čudovite vinske kleti, očarljive baročne cerkve in ruševine cerkve Pusztatemplom.

Dolina Malom in dolina potoka Király-kúti

Celodnevni izlet po dolini Malom in dolini potoka Király-kúti, ki vas popelje po pokrajini Balatonskega višavja med krajema Alsóöörs in Csopak. Iz Alsóörs vas bo na prvi postaji pozdravila čudovita panorama z razgledišča na hribu Somlyó, po obvozu do razgledišča na hribu Csere pa lahko nadaljujete pot po državni modri turistični oznaki do Lovasa. Od tu nas bodo senčni gozdovi in poti ob potoku pripeljali do Malom doline, kjer vam bo 8 postaj na poti pokazalo edinstvene naravne znamenitosti Felsőörs. Iz Felsőörsa gremo mimo čudovitega razgleda na skalo Miske, očarljive doline potoka Király-kúti, znamenitosti Paloznak med blagimi griči, razglednega hriba Csákány in ruševin cerkve svetega Nikolaja, preden pridemo do Csopaka.