Povsem nova pot omogoča vpogled v skrivnosti mokrišč le streljaj od Budimpešte

23. avgusta 2023 so v Dunakeszi odprli želvjo pot, po kateri se lahko sprehodite in spoznate edinstvene živalske in rastlinske vrste mokrišč.

Pot, ki jo je zasnoval arhitekturni biro Paradigma Ariadné, se nahaja ob veleblagovnici v Dunakeszi, a ko boste stopili na deske, se boste znašli v povsem drugačnem okolju.

Pot je bila zasnovana tako, da obiskovalcem predstavi zadnje preostalo šotno barje, ki je nekoč prekrivalo dolino Donave, in jim omogoči vpogled v divje živali, ki živijo na tem območju.

Štiri informacijske točke vzdolž sprehajalne poti po divjem barju ponujajo ne le številne informacije, temveč tudi edinstven pogled na območje iz ptičje perspektive s paviljonov, ki služijo tudi kot razgledne točke.

Ob branju vseh informacij in občudovanju lepot tamkajšnje narave se splača ohraniti odprto glavo, saj se pot tako imenuje z razlogom:

srečneži lahko na poti opazijo celo močvirsko želvo.