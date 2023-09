Legendarne zgodbe v veličastnem gradu v hribih Bakony

Na pol poti med Blatnim in Beneškim jezerom, ob vznožju gorovja Bakony, leži Várpalota, na njenem glavnem trgu pa se nahaja grad Thury, grad z dolgo zgodovino in številnimi obleganji, kjer naj bi po legendi bival celo kralj Matija.

Prvi pisni zapis o gradu sega v leto 1397, njegova vloga pri obrambi države pa je bila vedno pomembna. Leta 1558 je grad prevzel njegov poznejši soimenjak, slavni vojak George Thury, ki je postal prvi kraljevi kapitan.

Turki so grad večkrat poskušali zavzeti, vendar so ga kljub temu, da ga je branilo le 30 mož naenkrat, dolgo obdržali. Nazadnje sta leta 1593 naselje in grad padla v turške roke, v naslednjih stoletjih pa sta grad večkrat zamenjala lastnika.

V 18. stoletju je družina Zichy nekdanjo trdnjavo preuredila v baročni grad, vendar sijaj, ki ga je takrat dosegel, ni trajal dolgo in do sredine 20. stoletja je popolnoma propadel.

Po prenovi leta 2015 je vsakdanje življenje na gradu obogateno s številnimi zanimivimi razstavami in programi, ki so zanimivi za vse starosti in interese. Poleg zgodovine gradu lahko odkrijete skrivnosti delavnice renesančnega slikarja, si ogledate razstavo železa ali orožja in celo sodelujete v preizkusu izzivov.

Razstave spremljajo vodeni ogledi, lahko pa se preizkusite tudi v lokostrelstvu ali raziščete sobo pobega.

Kontakt:

8100 Várpalota, Hunyadi M. tér 1.