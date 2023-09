Dvorec z veliko preteklostjo bo kmalu odprt za obiskovalce

Neprofitna organizacija NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., bo kmalu odprla vrata dvorca Becsky-Kossuth v Komlódtótfalu za javnost. Poznobaročni dvorec v klasicističnem slogu, zgrajen v prvih desetletjih 19. stoletja, je eden od izjemnih spomenikov madžarske plemiške arhitekture.

Zaradi nacionalizacije in naravnih nesreč je bila stavba in njena okolica obnovljena v prvotno stanje. Razstava v stavbi ponuja celovito sliko vsakdanjega življenja bogate plemiške družine, ki je živela ob reki Sami.

Dvorec je bil nekoč središče živahnega posestva, dom gospodarja dvorca in njegove družine ter družabno središče okrožja. Na tematski razstavi “Stare zgodbe plemstva” vam bodo sodobni artefakti, različne infografike in interaktivna orodja pomagali razumeti življenjski slog podeželskega plemstva in takratni gradbeni proces.

Na dvorišču stavbe lahko spoznate delo na kmetiji, vsakdanje življenje dvorjanov in služabnikov, živali in hlevov. Ob vstopu v dvorec vstopite v kupolasto ovalno dvorano, kjer se lahko sprehodite po sobah dvorca in si ogledate, kako so naši predniki živeli v podeželskih meščanskih dvorcih, ki so bili pred dvesto leti tako značilni za našo državo.

Razvoj je potekal v okviru nacionalnega programa gradov in nacionalnega programa gradov, v sodelovanju z neprofitno družbo NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., s sredstvi EU in nacionalnimi sredstvi. Za več informacij kliknite tukaj.

Ta članek je bil pripravljen s podporo Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.