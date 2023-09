Dežela tisočerih otokov: 5 znamenitosti, ki jih morate videti v čarobnem svetu Szigetkoza

Veličastni Szigetköz na severozahodu države ni le odlična destinacija zaradi slikovite pokrajine in veličastnih gradov, temveč tudi odličen kraj za vodne športe, vožnja s kanujem pa ponuja drugačen pogled na osupljivo okolico.

Öreg-Duna in Mosoni-Duna objemata največji madžarski otok, ki je s svojimi številnimi manjšimi vejami pravi zaklad za pohodnike in ljubitelje vode. Območje je bogato z zgodovinskimi spomeniki, očarljivimi cerkvami ter raznovrstnim živalskim in rastlinskim svetom, vendar je Szigetköz resnično edinstven zaradi številnih dejavnosti, povezanih z vodo.

Preden se odpravite na pot, si oglejte zemljevid doživetij Szigetköza in poiščite dejavnosti, ki vam najbolj ustrezajo!

Ugotovite, katere vodne ture v Szigetközu

V Szigetközu imate na voljo vse, kar potrebujete za prvo rekreacijsko dejavnost, saj lahko skrivnosti čarobnega vodnega sveta raziskujete na različnih poteh. Divje in slikovite veje Donave ponujajo številne čudovite znamenitosti, med plovbo po mirnih vodah pa se lahko od blizu seznanite z lokalnimi divjimi živalmi.

Za raziskovanje območja je na voljo več poti, vendar je za začetek dobro izbrati takšno, ki jo je enostavno prehoditi tudi s krajšimi prekinitvami. Odlična izbira je izlet s kanuji iz kampa Kisvesszősi, ki vas bo popeljal skozi celoten sistem porečja Cikolai in vas celo popeljal na kopanje v očarljiv zaliv. Za več informacij o izletu kliknite TUKAJ.

Ekopark Tündérsziget

Nomadski kamp z zeliščnim vrtom ob odprti plaži na Donavi čaka na tiste, ki želijo po izletu v Szigetköz bivati v pristnem okolju. Poleg skupne nastanitve in kampiranja lahko uživate v različnih dejavnostih, vključno s kanuji, pohodniškimi in kolesarskimi ekoturi, iskanjem zlata, lokostrelstvom in celo opazovanjem ptic v nenavadni pokrajini.

Jezero Morotva

Eden od skritih zakladov Szigetköza, a še toliko bolj poseben, je nekdanji meander reke Moson-Donava, jezero Morotva, ki ga lahko raziskujete na učni poti s petimi postajami ob njegovi obali. Na informativnih tablah na poti, ki vas popelje skozi čudovito pokrajino, boste izvedeli vse o trstičju in naravnih vrednotah območja. Na koncu se lahko povzpnete na vrh razglednega stolpa na obali jezera in si ogledate čudovit panoramski razgled na območje in jezero.

Jez Dunakilit

Gradnja jezu nedaleč od vasi se je začela leta 1978 in je trajala skoraj deset let, z leti pa je bil večkrat nadgrajen. Robustno strukturo si je najlepše ogledati z mostu, od koder je zaradi narasle vode izjemen razgled.