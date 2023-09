Najljubši filmski festival v Miškolcu bo tudi letos potekal – 19. CineFest!

Največji ljubitelji filma že dolgo vedo: če je september, potem je Miškolc! Mednarodni filmski festival CineFest Miskolc bo v Miskolcu potekal že devetnajstič, letos pa se bo prvič začel teden dni prej kot običajno, in sicer 1. septembra.

Organizatorji so vedno zelo skrbeli, da so gledalcem predstavili najuspešnejše filme z najprestižnejših festivalov. V tekmovalnem delu programa, ki bo potekal od 1. do 9. septembra, bodo tako predstavljeni filmi iz Benetk, Cannesa, Sarajeva, Berlina in ameriškega Sundancea.

Za glavno festivalsko nagrado se bodo potegovali film Yorgosa Lanthimosa Ubogi pari z Emmo Stone v glavni vlogi, povratek filma Akija Kaurismäkija Pisma, ki padajo, Rdeče sobe s festivala v Karlovih Varih in film Barnabása Tótha Mojstrovina.

Tudi izvenkonkurenčna sekcija Outlook je polna zanimivih filmov, med njimi Jeanne Du Barry – The Lover z Johnnyjem Deppom v glavni vlogi in dobitnikom canske zlate palme Anatomy of a Fall. V isti sekciji so tudi madžarski filmi, pri čemer je novi film Gáborja Reisza Explaining Everything prvič prikazan na Madžarskem.

Ljubitelji azijskih filmov bodo v tej sekciji deležni prave poslastice, saj bo na CineFestu v sodelovanju z Mednarodnim filmskim festivalom v Hongkongu prikazanih šest hongkonških filmov, prikazani pa bodo tudi trije južnokorejski filmi.

Vredno si je ogledati tudi sekcijo dokumentarnih filmov, v kateri so pomembni filmi, kot je z zlatim medvedom nagrajeni film Adamanton z berlinskega mednarodnega filmskega festivala o pacientih in oskrbovancih psihiatričnega centra v Parizu. Predvajan bo tudi zmagovalec beneškega filmskega festivala leta 2022, film Koliko lepote in tesnobe o mednarodno priznani umetnici in aktivistki Nan Goldin.

Med dokumentarnimi filmi so tudi madžarski filmi, kot sta Šivanje, posnet s pomočjo madžarskih tetovatorjev, in Bratje iz cirkusa, ki spremlja študij razreda umetnikov vse do Kijeva.

Bratje iz cirkusa

Na festivalu je zdaj že tradicija, da se z nagradami počastijo velikani tega poklica. Nagrado ambasador evropskega filma prejme igralec Jean-Marc Barr, najbolj znan po vlogi v francoskem filmu Velika modrina, ki je letos tudi predsednik žirije CineFesta. Režiser Tamás Almási bo na zaključni slovesnosti festivala prejel nagrado za življenjsko delo.

V okviru programa CineClassics bo na velikem platnu prikazan tudi eden izmed najljubših filmov, Amadeus Miloša Formana. Kot vsako leto bodo tudi letos na voljo bloki kratkih filmov, otroci pa si bodo z veseljem ogledali animirani film Ledena čarovnija v okviru programa Disney 100.

Amadeus

Za tiste, ki ne želijo preživeti časa samo v kinu, pa so na voljo še drugi dogodki. V sodelovanju z Univerzo v Miskolcu bodo v okviru spremljevalnega programa Cineversity tudi letos potekali koncerti. Na vrtu Csengey v Miskolcu bodo nastopili skupine Kerekes Band, Neo Kont2oll in Paddy & The Rats.

Na istem prizorišču bo nekaj večerov odprt vrtni kino, v katerem si bodo gledalci lahko ogledali madžarske filme, kot so Kontroll, Nyugati nyaralás in Együtt kezdtük.

Na festivalu bodo predvajani filmi v Hiši umetnosti Miskolc in v Lutkovnem gledališču Miracle.

Za podroben program obiščite spletno stran cinefest.hu!