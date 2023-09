Divja in slikovita pot skozi trstičje v močvirju

2,5 kilometra dolga pot Nádirigó v kraju Tiszakécske ponuja vpogled v skrivnostni svet močvirja Tisa.

Pot Nádirigó v Tiszakécskem, ki jo prehodite v 1-1,5 uri, ima 10 postaj, ki prikazujejo čarobno divje živalstvo Holt-Tisze. Pot se začne pri športni dvorani Ókécsek, kjer najdete parkirišče in otroško igrišče.

Pot je enostavna za raziskovanje z otroškimi in invalidskimi vozički in poteka po 2,5-kilometrski zanki, katere najzanimivejši del se vije skozi več metrov trstičja in lesene gričke.

Ne pozabite na daljnogled, saj lahko v močvirju opazujete številne vrste ptic, lahko pa se povzpnete tudi na atmosfersko ptičje skrivališče in si pobliže ogledate divje živali v trstičju. Poleg ptic lahko opazujete tudi želve in žabe, ki se sončijo v močvirju.

Otroci bodo še posebej uživali v premičnih interaktivnih dejavnostih na informacijskih tablah, ki jim bodo pomagale še bolje spoznati zanimivosti lokalno zaščitenega območja močvirja. Na koncu poti je na voljo tudi pot za bosonoge z različnimi pohodnimi površinami.