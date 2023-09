Dan v Szombathelyju: 5 odličnih aktivnosti v najstarejšem mestu Madžarske

Szombathely velja za najstarejše mesto na Madžarskem, saj je bila njegova predhodnica Savaria naseljena že v rimskih časih, okoli leta 50 našega štetja. Mesto ponuja nešteto zanimivih programov in znamenitosti, ki smo jih za vas zbrali tukaj.

Aktivno preživljanje prostega časa: Csónakázó-tó – čolnarjenje po jezeru

Absolutno priljubljeno jezero prebivalcev Szombathelyja je jezero Csónakázó, ki je nastalo poleti 1961 z napajanjem Zlatega potoka. Kasneje so okoli jezera zasadili drevesa iz lokalnega arboretuma, tako da se lahko ob njegovi obali sprehajate v res prijetnem okolju. Na tem območju je nastal še en ribnik, imenovan Ribiški ribnik, ki je v zadnjih letih postal raj za ribiče. Aktivno je tudi jezero za čolnarjenje, kjer je ob obali očarljiva čolnarna, ki ponuja izposojo vodnih koles in čolnov, česar ne smete zamuditi.

Rekreacija: Tófürdő – kopanje v jezeru

Še en odličen način za preživljanje časa so jezerske kopeli tik ob jezeru za čolnarjenje. Na 4,3 hektarja velikem območju je nemogoče, da se ne bi osredotočili na sprostitev, saj je na voljo pet vodnih prizorišč, bazen za brodenje, krožni bazen, drsni bazen, ribji bazen in tridelni otroški bazen. Poleg teh sta na kopališču ob jezeru na voljo še ločen tobogan in štiridelni kompleks toboganov, kjer lahko mladi in stari uživajo v celodnevni zabavi. Pred prihodom preverite aktualni delovni čas!

9700 Szombathely Kenderesi utca 2.

Okusni grižljaji: Deck Bistro & Bar

Restavracija in bar Deck je odličen kraj za prigrizek v mestu Szombathely. Deck Bistro & Bar se nahaja na obali jezera Csónakázó, kjer zagotovo ne bo manjkalo gastronomskih doživetij in čudovitih razgledov. Meni se redno obnavlja in ponuja jedi sredozemske kuhinje, vključno s španskimi, italijanskimi in grškimi jedmi. Tudi če ste občutljivi na hrano, vam teh okusnih jedi ne bo treba zamuditi, poskrbljeno pa je tudi za vegane in vegetarijance. In če nas poslušate, ne zamudite njihovih kavnih specialitet, ki jih lahko uživate ob jezeru s svojim hišnim ljubljenčkom, saj je Deck Bistro prijazen psom!

9700 Szombathely, Kenderesi utca 1.

Kot družina: Kalandváros

Za mlajše lahko v Kalandváros v Szombathelyju doživite nepozabno doživetje s celodnevnimi aktivnostmi. V središču en hektar velikega območja otroke čaka lesen grad z devet stolpov velikim stolpom, v okolici pa je postavljenih več igral, vodno igrišče, tobogan, vrvna steza, plezala in vrtiljaki, ki poskrbijo za zabavo otrok vseh starosti. Eno je gotovo, zabave ne bo manjkalo, oblikovalci pa so posebno pozornost namenili varni zasnovi igral. Pomembno je poudariti, da so igre namenjene samo otrokom, medtem ko se lahko odrasli sprostijo v okrepčevalnici.

9700 Szombathely, Dolgozók útja

Kultura: Vasi Skanzen

Vasi Skanzen je bil ustanovljen leta 1973 kot drugi etnografski muzej na prostem v državi, od takrat pa se muzejska ponudba širi. Obnovljene stavbe naj bi pričarale vzdušje starih vasi med 18. in 20. stoletjem. To vključuje glavno vaško ulico, hrib in kletno vrsto, v središču vasi pa si lahko ogledate repliko poznobaročne kapele Perene, zgrajene leta 1800. Na tem območju živijo tudi avtohtona madžarska živina in rastline, ki se uporabljajo v ljudskem zdravilstvu, za obiskovalce pa so občasno organizirani tradicionalni programi.

9700 Szombathely, Árpád utca 30.