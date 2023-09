6 zanimivih poti, ki vam omogočajo vpogled v raznolik svet bukve

Najvišje povprečno nadmorsko višinsko gorstvo naše države bi lahko imenovali “greben gora”, saj se v regiji Bükk nahaja največ jam, največ sklenjenih gozdnih površin in največ izvirov. Zato so učne poti narodnega parka Bükk polne doživetij, zanimivosti, geološke in kulturne zgodovine ter slikovitih panoramskih točk.

Geološka pot Szarvaskő

7,5 km dolga pot se začne v Szarvaskőju, enem najlepših naselij v gorovju Bükk, in ima 11 postaj, na katerih lahko odkrijete številne geološke zanimivosti. Občudujete lahko bazalt podvodnih vulkanskih izbruhov, sedimente nekdanjega morskega dna in skalne tvorbe v divji soteski doline potoka Eger. Poleg jurskih in miocenskih geoloških zanimivosti pot ponuja tudi čudovite panoramske razglede. Že na 2. postaji se s sipine Hegyeskő odpira slikovit pogled na hribovje Bükk, ko se približujemo koncu poti, pa se z razgledne ploščadi razvalin gradu Szarvaskő odpira izjemen pogled na bližnji greben in dolino.

Učna pot Kaptárkövek, Szomolya

Če se ne želite prepustiti daljšemu pohodu in vas skrbi, da vas bodo naslednji dan bolele mišice, je 210 metrov dolga učna pot na obrobju mesta Szomolya prava izbira. Pohod, ki traja le pol ure, razkriva naravno in kulturno zgodovino panjskih kamnov Szomolya, ki so bili leta 1960 razglašeni za zaščiteno območje. Razpon riolitnega tufa, razdeljen na osem velikih nišnih skal in kamnitih stožcev, je skupina panjev z največjim številom niš (117) v državi. O teh edinstvenih kamnitih tvorbah na zahodnem pobočju Stare gore v dolini Ule krožijo številne legende: nekateri pravijo, da so grobnice, drugi, da so jih uporabljali za žrtvene daritve, obstajajo pa tudi domneve, da so čebelarji v kamnitih nišah gojili čebele. Vse to še danes ostaja skrivnost.

Učna pot Rejtek, Répáshuta

S parkirišča pri raziskovalni hiši narodnega parka Rejtek se lahko odpravite na 9 km dolgo krožno pot, ki vas popelje do jam, sotesk, industrijskih objektov in naravnih bogastev. Tri od 12 postajališč vas bodo popeljala do arheološko zelo zanimivih jam, kamnite jame Rejtek št. 1, jame Balla in luknje Pongor. Do teh fascinantnih apnenčastih jam vodijo čudovite soteske dolin Szarvaskúti-Csúnya in Balla. Druge zanimivosti vključujejo ostanke steklenega blata v dolini Hór, edine občasne izvire in dva stalna vodna izvira v Bukovju.

Naravna pot Bél-kői, Bélapátfalva

Spektakularna skalnata pokrajina se nam razkrije na poti s 7 postajami, ki se začne pri srednjeveški cerkvi cistercijanske opatije Bélapátfalva, kjer bomo po premagovanju 500-metrske višinske razlike zaradi čarobne panorame pozabili na svoj trud. Pred tem pa lahko doživite tudi vznemirjenje ob raziskovanju raznolikih skalnih oblik, geološke zgodovine Bükk ter rastlinstva, živalstva in kulturne zgodovine tega območja. In končno – kot smo že omenili – se nam odpre čudovita panorama z razgledne točke na vrhu 815 metrov visoke skale Bél, od koder se ob jasnem vremenu vidi vse do Tise in Tatre. Pohod začnite po modri diagonalni črti v belem kvadratu, nato pa se po rumenem trikotniku vrnite v Bélapátfalvo.

Pot Ördögtorony, Cserépfalu

Ta pot z 20 postajami je dolga več kot 10 km in vas popelje ob kulturnih znamenitostih, geoloških, bioloških in prazgodovinskih najdiščih. To pomeni, da lahko na tej poti spoznate nekdanja jamska bivališča, izvor in posebne površinske oblike riolitnega tufa, iz katerega je zgrajena Bükkkalja, kamnitega rojaka Ördögtorony, ter živalstvo gozdnih pašnikov, gorskih travnikov in sotesknih jam. Po rdeče označeni turistični poti iz središča vasi Čerepovka in nazaj lahko obiščete tudi jamo Suba Hole, eno najstarejših jamskih ostalin v Srednji Evropi.

Učna pot Verepce-Bérac, Dédestapolcsány – Nagyvisnyó

11 km dolga pot z 12 postajami vas popelje na vrh Verepce, kjer lahko uživate v lepoti narave, geoloških zanimivostih in ruševinah srednjeveškega gradu. Ko zapustite prvo postajo, se pot strmo vzpenja do vrha, kjer lahko občudujete razgled vse do mesta Bálvány. Nato boste našli sledi starodavnih naselij in pri Gedeonovem rezu skitske ribje brazgotine. Od tu se lahko povzpnete na hrib Dédesi, od koder lahko uživate v dolini potoka Baróc, belih apnenčastih skalah, ki se pojavljajo iz rastlinja, skalnatem vrhu Kisvár in strmem pobočju planote Bükk. Od ruševin gradu Dedes vas bo majhna pustolovščina vodila do vhoda v grad Verepce in nazadnje nazaj na izhodišče v dolini potoka Bán.