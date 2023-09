Razburljivo potovanje po pravljičnem svetu doline Donave

Gorske verige na najvzhodnejši točki Transdanubijskega sredogorja skrivajo enega najbolj vznemirljivih svetov sotesk Visegrajskega gričevja, kjer Mesečev rov razkriva plasti nekdanjega vulkana. Poleg divje soteskane doline lahko na dolgem krožnem pohodu s številnimi izzivi odkrijete še nešteto drugih dogodivščin.

Le streljaj od Budimpešte – največ eno uro vožnje – se lahko potopite v čarobni svet pravljične soteskane doline Mesečevega rova, na poti pa vas bodo spremljale legende, ki obkrožajo ta kraj.

Po nekaterih mitih naj bi bil tu pokopan princ Árpád, po drugih pa naj bi tu nekoč stalo Atilovo mesto. To skrivnostno in čudovito dolino ter njene zaklade lahko odkrijete po 13 km dolgi, pustolovski, včasih zahtevni, a tudi vznemirljivi krožni poti iz Kiskovácsija.

S parkirišča sledite rdeči + turistični oznaki in dolini potoka Domini do vhoda v Mesečev rov. Po 1,5-2 kilometrih tavanja po divji gozdni cesti slikovit razgled na skalnato sotesko zamenja visoka stena skale.

Naj vas to ne odvrne, saj se lahko na vrh soteske povzpnete po 10 metrov visoki lestvi Meteor. Preden se odpravite na to pustolovščino, si je vredno podrobneje ogledati okolico lestve. Nedaleč od vznožja lestve se nahaja jama Y, skalna jama, ki so jo v 19. stoletju zgradili Weiszlichovi razbojniki-haramidi.

V vlažnejšem vremenu lahko slap s skalne stene premaga lestev, zato je morda bolje razmisliti, da se namesto tega odpravite po zgornji obvoznici (pot P+).

Če nadaljujete pot po Mesečevem rovu, se lahko podate skozi ozek skalni hodnik, ki je ob močnem deževju lahko problematičen tudi zaradi padajoče vode.

Ko pridete do Karolina rova, postane gosto listje redkejše, nato pa zavijete do bližnjega ptičjega skrivališča za slikovito panoramo. Od tu se po kratkem ovinku odpirajo še bolj čudoviti gorski razgledi z 588 metrov visokega razgledišča na hribu Bölcső, ki ga je zasnoval z nagrado Ybl nagrajeni arhitekt József Koller.

Po nepozabnih panoramskih razgledih vas neoznačena cesta pod hribom Lom pripelje do zgodovinskih ostankov nekdanjega oporišča zračne obrambe. V preteklosti, med letoma 1981 in 1996, je bila to ena od lokacij ognjenega obroča, ki je varoval Budimpešto, na tajnem, zaprtem vojaškem območju pa so bila izstrelišča raket in lokatorji.

Raziskujete lahko bunkerje na lokaciji, ki je bila zaprta v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in je od takrat propadala, ter dvorane glavne stavbe, vendar so tu tudi znaki, ki opozarjajo na previdnost.

Med porušenimi stavbami si lahko napolnimo baterije, saj z gore Lom prihaja res zahtevna vožnja, jarek Salabasina. Z izhodišča se vrnemo na pohodniško pot, označeno z rdečo + na strani gore Lom, kjer se po kratkem času znak združi z gladko rdečo pohodniško potjo. Od tu lahko nadaljujemo po označeni poti navzdol še 400-500 metrov, nato pa se turistične oznake končajo.

Rov Salabasina preizkuša vašo vzdržljivost z ozkimi skalnatimi prehodi, lesenimi ovirami pred nogami in včasih 2-3 metre visokimi vzponi. A ko nam uspe premagati preizkušnje in tegobe rova Salabasina, se vrnemo na gozdne poti v Kiskovácsi.

Čeprav je na zemljevidu – ki si ga je vredno naložiti vnaprej – če nimate dostopa do signala, navedeno 4,5 ure, je treba računati na veliko več časa, saj je jarek Salabasina v resnici težko prehoden. Ne pozabite na pohodne čevlje, zaradi jam in bunkerjev pa si v nahrbtnik raje pripnite naglavno svetilko.