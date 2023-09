5 romantičnih poti ob jezeru za dolge in mirne sprehode po državi

Tokrat smo izbrali nekaj najlepših sprehodov ob jezerih v državi, ki se vijejo po pokrajinah neprimerljive lepote in mirnega okolja. Obiščite jih, če želite pustiti mestni vrvež za seboj!

Jezero Öreg, Tata

Le uro vožnje iz Budimpešte lahko pridete do Tate, znane kot mesto voda, z znamenitim Starim jezerom, ki ga obdaja čarobna pokrajina. Jezero je čudovito v vseh letnih časih, obdaja pa ga 7 kilometrov dolga promenada, ki jo lahko raziskujete peš (hoja ali tek) ali s kolesom. Obala je posejana z naravnimi in kulturnimi zakladi, kot je grad Tata iz 14. stoletja, nekatere odseke pa obdaja tudi neokrnjen gozd. V neposredni bližini Starega jezera lahko opazujete tudi številne vrste ptic, na primer prezimujoče divje gosi.

Park gradu Festetics, Dég

Največji angleški park na Madžarskem se nahaja v vasi Dég, le streljaj od Blatnega jezera. V majhni vasici se nahaja grad Festetics v neoklasicističnem slogu, ki ga obdaja ogromen, lepo urejen vrt. Park, ki vabi k večurnemu sprehodu, je nastal leta 1810, istočasno kot grad, na sotočju treh vodotokov. Sredi 2 km dolgega serpentinastega jezerskega sistema je majhen otok, na katerem stoji rdeča opekasta hiša Holland House. Obnovljeni grad in njegov park sta za javnost odprta od torka do nedelje, poleti od 10. do 18. ure.

Jezero Malom, Tapolca

Očarljivo mestece Tapolca, ki ni neposredno na obali madžarskega morja, vendar je še vedno blizu Blatnega jezera, je odlična destinacija, če se želite za nekaj časa umakniti od počitniške gneče. Glavni trg v sredozemskem slogu je dragulj v kroni edinstveno lepega mestnega jezera Malom, srednjeveške hiše na njegovi obali pa spominjajo na pretekle dni. Na promenadi ob jezeru so tudi terase restavracij in kavarn, vendar se je pred počitkom vredno sprehoditi okoli jezera, kjer plavajo živo obarvane ribe in race.

Jezero Belső-tó, Tihany

Če iščete neprekinjeno sprostitev v bližini Blatnega jezera, obiščite jezero Belső-tó v Tihanyju in se odpravite na dolge in mirne sprehode! 30 hektarjev veliko jezero sredi polotoka Tihany je raj za ljubitelje narave, ki iščejo mir, in ribiške navdušence, ki se bodo znašli v pravem ribiškem raju. Na sprehodu okoli jezera lahko občudujete očarljiv razgled na Tihany, stolpe opatije, ki se dvigajo nad vami, sivo govedo, ki se pridno pase, in celo volka ali dva. Če želite, lahko neprekosljivo panoramo občudujete tudi s čolna ali z udobnega stola na terasi kavarne Kotyogós.

Jezero v dolini Lak, Bélapátfalva

Med gozdno mejo in dolinami potokov je z zajezitvijo potoka Laczkó nastalo eno najvišjih jezer na Madžarskem, jezero Lak-Völgyi, ki leži na 350 metrih nadmorske višine. V ozadju se za mirnim jezerom dvigajo bele apnenčaste skale Bél-Kő (Bélski kamen), ki ponujajo resnično slikovit pogled. Ribolov in kopanje sta mogoča na označenih območjih, na obali jezera pa so na voljo tudi lesene mize in klopi, kotlički za kuhanje in ogenj.