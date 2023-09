Zakladi Miskolca: 6+1 nepogrešljivih znamenitosti ob vznožju bukve

Razgibano mesto se ponaša s številnimi čudovitimi naravnimi znamenitostmi, ki jih ne smete zamuditi, če ste na tem območju!

Oxigen sprehajalna pot

Sprehod iz Jávorhegyja je 4,3 km dolga krožna pot, ki vas vabi k odkrivanju bogatih naravnih zakladov Bükka ter rastlinskega in živalskega sveta tega območja. Poleg znanja, pridobljenega na informacijskih tablah, lahko uživate tudi v osupljivih razgledih na čudovite panorame, ki vas spremljajo na poti.

Jama Szeleta

Jama Szeleta je eno najpomembnejših prazgodovinskih najdišč v Evropi in najbogatejše prazgodovinsko najdišče v gorah: tu je Ottokár Kadic leta 1906 odkril kopja v obliki lovorjevih listov, ki so prvič dokazala prisotnost prazgodovinskega človeka na Madžarskem. V monumentalno dvorano jame je mogoče vstopiti s svetilko, s skalnate ploščadi nad odprtino pa se odpira osupljiv razgled proti Lillafüredu.

Jamske kopeli Miskolctapolca

To nenavadno jamsko kopališče je eno najlepših madžarskih naravnih bogastev, katerega prehode je v tisočletjih izdolbla topla kraška voda iz podzemlja, danes pa ga kopalci občudujejo zaradi zdravilne jamske klime in pravljičnih bazenov. Čeprav obstajajo zapisi o leseni zdraviliški stavbi iz sredine 17. stoletja, je bila predhodnica sedanjega zdravilišča odprta leta 1941 in je od takrat zelo uspešna.

Jezero Hámori

Devet metrov globoko, umetno povečano jezero Hámori okoli znamenitega hotela Palace je ena od najbolj značilnih znamenitosti Lillafüreda in čeprav je njegova glavna vloga oskrba z vodo in zmanjševanje nihanja vode, je primerno tudi za potapljanje in čolnarjenje. Slednje lahko zaradi izposoje čolnov, ki ponujajo drugačen pogled na območje, preizkusi vsakdo.

Arboretum Avasi

Nedaleč od 72 metrov visokega razglednega stolpa Avasi, znanega tudi kot simbol Miskolca, se nahaja arboretum s številnimi edinstvenimi rastlinskimi vrstami in najbogatejšo zbirko iglavcev na Madžarskem. Večino velikih dreves je kupil ustanovitelj arboretuma Dr. Imre Adorján, od takrat pa so mu dodali še številne druge rastline. Urejeno in mirno območje je odličen kraj za sproščujoč oddih, vodeni ogledi pa so na voljo na zahtevo.

Rekreacijski park Horváth-tető

Lani odprti rekreacijski park v senci dreves je kot nalašč za mlade in starejše, v pasjem parku pa bodo uživali tudi štirinožni prijatelji. Območje ob vznožju znamenitega razgledišča Avasi ponuja prostor za piknike, razgledne točke, otroška igrišča, telovadnico na prostem in celo skate park.

+1: Cinefest

Eden najbolj znanih in priljubljenih madžarskih filmskih festivalov, mednarodni festival CineFest Miskolc, bo tudi letos potekal med 1. in 9. septembrom. CineFest, vodilni svetovni filmski festival, bo potekal v Budimpešti od 9. do 9. septembra. Raznovrsten program dogodkov bo po kakovosti primerljiv z največjimi evropskimi festivali, zato se vsekakor splača preizkusiti široko filmsko ponudbo, v kateri bo vsak našel nekaj zase!