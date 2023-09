Disneyjev grad se skriva le streljaj od Budimpešte

Ne zaman pravijo, da je najlepša znamenitost Székesfehérvára, katere preteklost je prepletena z zanimivimi zgodbami, simbol večne ljubezni.

Grad Bory se nahaja v dolini Mária v okrožju Öreghegy v Székesfehérváru, zasnovala pa sta ga arhitekt in kipar Jenő Bory in njegova žena Ilona Komócsin.

Pred tem je na družinskem hektarju zemljišča stala le jeklena stiskalnica, ki so jo uporabljali za poletne počitnice.

Pravijo, da je Jenő Bory grad začel graditi sam leta 1923 in ga gradil do konca svojega življenja, vendar je bil grad dokončno dokončan šele nekaj let pozneje, leta 1964.

V stavbi ni živela le družina, temveč tudi dela njegove žene in drugih umetnikov, na vrtu pa so bile na ogled skulpture njenega moža – vse te skulpture so na ogled še danes.

Grad je torej kompleksno umetniško delo, saj lahko v vsakem kotičku, na najbolj nepričakovanih mestih, najdete čudovit umetniški biser.

Veličasten grad je impresiven že sam po sebi, poleg tega pa si lahko ogledate tudi razstavo skulptur in slik v ateljeju ter kip sestrske ljubezni v kapeli na zadnji strani dvorišča.

Če povzamemo, romantika in ljubezen sta vtkani v vsak kotiček gradu Bory z vrtom, ki bo od pomladi dalje v polnem razcvetu.

Grad Bory je odprt od zgodnje pomladi do pozne jeseni, natančen delovni čas pa lahko pred prihodom preverite na spodnji povezavi.