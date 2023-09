7 očarljivih znamenitosti v čudoviti vasi Szekszárd Hribi

V pokrajini, posejani s hribi, dolinami in gozdovi, je pravljična vas Szekszárd Hills, Szálka, posejana s pristnimi kmečkimi hišami. V očarljivi vasici in njeni okolici lahko odkrijete zanimive zgodovinske in kulinarične zaklade, slikovite panorame in se celo razgibate v jezeru.

Kapelica Mausz

Avgusta leta 1889 je ogromen ledeni vihar povzročil toliko škode v vinogradih družine Mayer, da so morali nemški naseljenci posekati vse trte, ki so jih imeli v lasti. Iz Amerike so nato pripeljali nove trte, ki so jih uspešno cepili, zato so iz hvaležnosti za nov začetek zgradili modro žarečo kapelico, ki še danes stoji na vrhu hriba. Danes si lahko na cesti iz Decsa v Szálko ogledate očarljivo enonadstropno stavbo, posvečeno leta 1891 in poimenovano po Emausovi procesiji ob veliki noči, s slikovito panoramo.

Ribolovni ribnik in plaža v Szalki

Po zajezitvi potoka Lajvér je bilo umetno ustvarjeno jezero, obdano s hribi in gozdovi, kjer se lahko sprostite v čudoviti pokrajini in kristalno čistem zraku. Ribiški navdušenci lahko v neokrnjeni vodi, skriti za trstičjem, lovijo različne ribe, medtem ko ljubitelji plaž lahko uživajo na vzhodni peščeni obali, kjer se lahko čofotajo v počasi poglabljajoči se vodi. Na plaži so tudi igrišče za odbojko, otroško igrišče, okrepčevalnice ter objekti za izposojo vodnih koles, kajakov in čolnov, s katerimi lahko raziskujete raznovrstno živalstvo jezera.

7121 Szálka, katastrska številka: 043/5

Kip jelena v Szálki

Več kot 100 let je minilo, odkar je ta majhna vas postala svetovno znana po rogovju jelenjega bika, ki ga je zaradi lovskega uspeha domnevno ustrelil János Reinspach. Rogovi tega jelena so svoj vrhunec verjetno dosegli v gozdovih Montenuova, po njegovem ulovu leta 1891 pa je bilo njegovo 14,5 kg težko rogovje leta 1902 razstavljeno v Budimpešti. Trofeja, ki je od takrat shranjena v Prirodoslovnem muzeju, je bila leta 1910 na Dunaju nagrajena s svetovnim rekordom in je ta naziv obdržala kar 60 let. V spomin na to je bil v središču mesta Szálka v začetku leta 2000 postavljen kip v naravni velikosti.

Mária razgled

Na strani doline med hriboma Szekszárd in Geresdi se nahaja razgledišče Mária-Kilátó, do katerega pridete, če sledite modri trikotni oznaki, nekoliko stran od južnoprekmurske modre poti. Leta 2015 zgrajena 15-metrska trinadstropna stavba messelató, do katere vodi 57 stopnic, stoji na hribu nad mestom Grábóc. Ob prihodu na vrh vas pozdravi čudovit razgled na okoliške hribe in vzhodno Meuso. Ko uživate v panorami, se lahko spočijete na spodnjem prostoru za piknik ali obiščete baročni Marijin kip, po katerem je razgledna točka dobila ime in ki se skriva v bližnjem gozdu.

Srbski pravoslavni samostan in cerkev

Leta 1585 so srbski menihi, ki so bežali pred Turki, v tej majhni vasici med tolminskimi griči ustanovili samostan, ki je bil do smrti zadnjega meniha leta 1974 duhovno in versko središče srbske skupnosti v Karpatskem bazenu. Samostan, zgrajen v 16. stoletju, so leta 1667 porušili Turki, kamnita cerkev pa je bila nato porušena. Cerkev, ki jo je mogoče videti še danes, je bila zgrajena med letoma 1736 in 1738 v bizantinskem slogu po srbski tradiciji namesto baročne cerkvene arhitekture. Samostanska vrata so odprta in čeprav vstop v stavbo ni mogoč, je cerkev včasih odprta za obiskovalce.

7162 Grábóc, Ulica Zrínyi

Razgledišče Apponyi

Bátaapáti se skriva v dolini hribovja Geresdi, v čudoviti pokrajini, posejani z gozdovi in hribi, kjer lahko poleg znamenitosti iz 18. stoletja v vaških kleteh najdete tudi odlična vina. Vas se nahaja na modri poti in se ponaša s 13 metrov visokim razglednim stolpom Apponyi Lookout, zgrajenim leta 2019. Z vrha lesenega razglednega stolpa, zgrajenega na najvišji točki vasi, lahko uživate v slikoviti panorami, ob jasnih dnevih pa lahko opazujete tudi nežno valovanje hribov v okolici in modro lesketajoče se vode jezera Zsibrik.

Vinsko posestvo Lajver

Borbirtok Lajver, ki se nahaja v osrčju hribovja Szekszárd, v osrčju vinske regije, je kraj, kjer lahko odkrijete nebeške okuse modernega in tradicionalnega vinarstva. Na posestvu je 26 hektarjev vinogradov, zasajenih z 12 različnimi sortami grozdja, ki zagotavljajo raznoliko in odlično izbiro vin, v kateri bo vsak ljubitelj vina našel najbolj okusno vino zase.

Izjemna kakovost vin je posledica ekološko ozaveščenega vinogradništva in edinstvene gravitacijske tehnologije. Ob prihodu sem vas poleg čudovite pokrajine in spektakularnih vinogradov čaka tudi skromen meni vinskega bistroja, ki je prava kulinarična poslastica, za tiste, ki se želijo za nekaj dni sprostiti, pa sobe na posestvu Lajver ponujajo slikovito panoramo. Poleg tega je vinska klet v neprimerljivo lepšem okolju tudi priljubljeno prizorišče za poroke, poslovne in družinske dogodke ter degustacije vin. Za rezervacijo mize ali prijavo na degustacijo se obrnite na borbisztro@lajverwine.com.

7121 Szálka, katastrska številka 07/28.