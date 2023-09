Najboljši filmi jeseni 2023 ali premiere, ki jih nestrpno pričakujemo

Zadušene rože (premiera 19. oktobra 2023)

Film, posnet po knjižni uspešnici Davida Granna, ki se dogaja v Oklahomi v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, pripoveduje o serijskih umorih pripadnikov z nafto bogatega indijanskega naroda Osage in opisuje niz brutalnih zločinov, ki so bili najtemnejše poglavje v ameriškem kazenskem pregonu.

V novem filmu Martina Scorseseja igrajo Leonardo DiCaprio, Robert De Niro in Brendan Fraser.

Trije mušketirji: D’Artagnan (premiera: 26. oktober 2023)

Nova priredba romana Alexandra Dumasa Trije mušketirji z Evo Green in Vincentom Casselom v glavnih vlogah.

Filmske novosti za jesen 2023

Najbolj pričakovani filmi novembra 2023:

Dune: Drugi del (premiera: 2. november 2023)

Film se dogaja v daljni prihodnosti, v dobi medplanetarnih kraljestev, ko se dve mogočni vladarski hiši borita za oblast nad planetom Arrakis, saj je edini kraj v znanem vesolju, kjer je mogoče kopati začimbo, ki omogoča medzvezdno potovanje, prav tukajšnja neskončna puščava.

Prvi del filma je v kinematografe prišel leta 2021. V glavnih vlogah nastopajo Christopher Walken, Javier Bardem, Josh Brolin, Timothée Chalamet in Zendaya.

Elfogy a levegő – Zmanjkuje zraka (premiera: 2. november 2023)

Ana poučuje književnost, ima dobre odnose z dijaki in sodelavci ter je spoštovana učiteljica na srednji šoli. Eden od staršev jo nepričakovano obsodi, ker ji je priporočila film o življenju dveh francoskih pesnikov iz 19. stoletja, Arthurja Rimbauda in Paula Verlaina, ter kritizirala fizični in čustveni odnos med njima. Učiteljičina pritožba sproži verižno reakcijo, ki proti njej postopoma obrne njene sodelavce in ravnateljico šole. Vedno ostrejše ravnanje, ki ji onemogoča delo, ne preizkuša le Aninega obstoja, temveč tudi vse njene človeške odnose.

Film je bil izbran za mednarodni filmski festival v Torontu. Bil je edini madžarski film – ki je bil uvrščen v sekcijo Discovery.

The Marvels (premiera: 9. november 2023)

Carol Danvers, znana tudi kot kapitanka Marvel, je od tiranskih Kreejev dobila nazaj svojo identiteto in se maščevala Vrhovni inteligenci. Toda nenamerne posledice so na Carolina ramena naložile breme destabilizacije vesolja. Ko se med opravljanjem dolžnosti znajde na poti revolucionarja Kree, se njene sposobnosti prepletejo s sposobnostmi oboževalke Marvel Captain iz Jersey Cityja Kamale Khan, znane tudi kot gospa Marvel, in Caroline odtujene nečakinje, astronavtke kapitanke Monice Rambeau. Neverjetna trojica se mora naučiti delati kot ekipa, da bi rešila vesolje kot Marvelovci.

Film je nadaljevanje Kapitanke Marvel, ki je bil premierno prikazan leta 2019, in 33. film v Marvelovem filmskem vesolju.

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes (premiera 16. novembra 2023)

Mladi Coriolanus Snow je zadnje upanje nekoč ponosne družine Snow, ki je v povojnem Kapitolu padla v nemilost. Da bi si zagotovil položaj, nerad sprejme vlogo mentorja obubožane izbranke 12. okrožja, Lucy Gray Baird. Ko Lucy Gray očara občinstvo Panema, Snow vidi priložnost, da spremeni usodo obeh. Poveže se z Lucy Gray, da bi obrnila šanse v svojo korist, in od tu naprej vse, za kar si je prizadevala, visi na nitki.

V filmu igra Rachel Zegler, najbolj znana iz filma Zgodba z zahodne strani iz leta 2021.

Éger (premiera: 16. november 2023)

Károly in Zsolt sta najboljša prijatelja, tekmeca in zaprisežena sovražnika – drug drugemu sta sestavni del življenja, odkar pomneta. Toda po končani univerzi se njuna življenja razidejo. Po desetletjih se njune poti znova prekrižajo, ko se brezposelni in brezupni Zsolt pojavi na pragu Charlesa, ki doživlja krizo srednjih let. Njuno srečanje sproži verigo dogodkov, ki lahko uničijo življenja ne le njiju, temveč tudi vseh, ki jih imata rada.

Na platnu se pojavijo tudi Artúr Kálid, Tamás Kovács, Zsolt Nagy, Bori Péterfy, Zoltán Schmied, Csenge Szilágyi in Sándor Zsótér.

Napoleon (premiera: 23. november 2023)

Prišel je od nikoder, se z neverjetno odločnostjo oklepal oblasti, pridobil vse in nato vse izgubil. Napoleon je živel izjemno življenje, od vojaka v veliki francoski revoluciji, militantnega revolucionarja do vladarja, osvajalca vse Evrope. Pri tem se je noro zaljubil v Jožefino – ki jo je osvojil in nato izgubil – tako kot ves svoj imperij.

Režiser Ridley Scott je posnel grandiozen film, podoben njegovim prejšnjim, v katerem igrata Joaquin Phoenix in Vanessa Kirby.