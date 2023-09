5 čarobnih izletov z e-kolesi, ki vas popeljejo na čudovite kraje v Sredozemlju

Na sredozemskem podeželju Madžarske, v hribih Mecsek in Villányi, vas čakajo slikovite pokrajine, očarljive gozdne poti, očarljive vasi, stari gradovi, romantični vinogradi in čudovite kapniške jame. Zaklade te hribovite regije je vredno raziskati na vodenem izletu z e-kolesom, na katerem boste z lahkoto prekolesarili najbolj strme odseke, medtem ko vam bo vaš vodnik razkril skrivnosti pokrajine!

Kolesarska tura po morju Mecsek

65-kilometrska kolesarska tura se začne v divjem in slikovitem kraju Égervölgy v mestu Pécs. Od tu se bomo približali Orfűtu, eni najlepših kolesarskih poti v regiji. Prvi postanek je pri mlinih v Orfűtu, kjer se lahko prijetno sprehodite po učni poti Vodna glava in v muzeju mlinov spoznate tri vrste mlinov. V Hiši medvedje čebule lahko poskusimo lokalne pridelke, preden nadaljujemo pot do jezera Pécs in nato do Magyarhertelendi, kjer vam bodo nebeški mlečni izdelki okrepčevalnice Csuporka pomagali nadomestiti kalorije. Mimo jezera Barátúri se odpravimo proti Magyarszéku za zadnjo degustacijo slastnih lokalnih klobas. Iz Árpádtetőja se vrnemo v Pécs, se povzpnemo na Lapis in se nato zvijemo nazaj v Égervölgy.

Potovanje v gozdnem pasu vzhodnega Meceka

Če si želite mirnega doživetja v gozdu, daleč stran od mestnega hrupa, je ta celodnevni izlet z e-kolesom po senčnih poteh vzhodnega Mecseka odlična izbira. Tokrat kolesarimo od znamenitega Égervölgyja do Dömörkapuja, od koder po stari rudarski cesti skozi Árpádtető pridemo do Zobáka, kjer je bil nekoč najgloblji premogovnik na Madžarskem. Od tu se po čudovitih gozdnih cestah odpravimo do Pusztabánye, izgubljenega naselja v vzhodnem Mecseku, kjer so nekoč pihali steklo. Pri ključavnici na očarljivi jasi si lahko ogledate drevo življenja, ki ga je izdelal lesni kipar iz Pécsa Győző Szatyor. Po še lepši gozdni poti se odpravimo do gradu Pécsvárad, kjer se ustavimo za počitek, prigrizek in ogled trdnjave. Na poti nazaj se ustavimo za kopanje v divjem jezeru Dombay in se nato vrnemo v dolino Eger.

Čudeži Abaligeta

Z izhodiščne točke v Pécsu se ponovno odpravimo proti mirnemu Orfűju, kjer se prvič ustavimo v Orfű Malmok s številnimi zgodovinskimi in gastronomskimi znamenitostmi. Če se nam bo mudilo, se lahko sprehodimo po nedavno zgrajeni poti Vízfő, ki poteka po nizu brvi ob potoku Orfű do istoimenskega izvira Vízfő. Po krajšem počitku nas spektakularen odsek vodi vse do Abaligeta. Ko uživamo v neprekosljivi panorami jezera Pécs, lahko obiščemo jamo Abaligeti, znano po svojih stalaktitih, ki jih lahko raziskujemo tudi na vodenih ogledih, ki se začnejo vsako uro. Iz Abaligeta se odpravimo do osupljive cerkve Cserkút iz obdobja Árpád, nato pa se vrnemo v Pécs.

Panoramski ogled nad Pécsom

Od razgledne točke do razgledne točke na tem 35-kilometrskem pohodu, ki ga lahko udobno opravite v samo 4 urah. Tako ne bo manjkalo osupljivih panoram, pri premagovanju vzpona pa vam bodo pomagala e-kolesa. Z izhodiščne točke v kraju égervölgy bomo kolesarili skozi mediteransko vzdušje središča mesta Pécs do Tettye in nato do Dömörkapu. Od tu se usmerimo proti kultnemu televizijskemu stolpu v Pécsu, nato pa nadaljujemo po gozdni cesti do razgledišča Kis-Tubesi s čudovito panoramo. Povzpnemo se na Tubes, ki je znan kot druga najvišja točka Mecseka, od koder lahko ob jasnem vremenu vidimo vse do Badacsonyja. Po kratkem spustu se povzpnemo na eno najbolj priljubljenih razglednih točk na tem območju, skalo Zsongor, nato pa se spustimo do izhodiščne točke.

Kolesarjenje po čudovitem vinorodnem okolišu Villány

Ta 55-kilometrska tura z e-kolesom vas iz Pécsa popelje naravnost v Villány, kjer raziskujete najlepše naravne zaklade zgodovinske vinske regije. Od Égervölgyja se bomo peljali skozi jugozahodni del Pécsa, nato pa se bomo prvič ustavili pri ribiškem jezeru Pogány. Po Kistótfalu in Máriagyűdu bomo kolesarili po očarljivih hribih Villányi in kmalu prispeli do edinstvene terase Vylyan, kjer se bomo lahko osvežili z ledeno hladno rožnato penino. Po panoramski cesti se spustimo v Villány, a preden se z vlakom vrnemo v Pécs, naredimo ovinek do kiparskega parka Nagyharsány, kjer lahko raziskujemo tudi panoramsko pot Kikerics.