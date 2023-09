Najboljši filmi jeseni 2023 ali premiere, ki jih nestrpno pričakujemo

Zbrali smo nekaj najboljših filmov za jesen 2023. Premiere, zaradi katerih morate obiskati madžarske kinematografe.

Zendaya v filmu Challengers

Najboljši filmi septembra 2023:

Odveta (premiera 7. septembra 2023)

Matt Turner je ameriški poslovnež, ki živi v Berlinu in ki mu v avto podtaknejo časovno bombo, zaradi česar mora opraviti nekaj umazanega dela. Da bi bilo še huje, je v avtomobilu z njim tudi njegova družina, klic pa pride ravno takrat, ko Turner pelje svoje otroke v šolo. Po vse bolj nevarnih navodilih neznanega moškega tekmuje s časom, da bi rešila svojo družino.

Film je režiral Antal Nimrod, v njem pa igra Liam Neeson.

My Big Fat Greek Wedding 3 (premiera: 7. september 2023)

Svetovna uspešnica scenaristke in režiserke Nie Vardalos My Big Fat Greek Wedding se v kinematografe vrača s povsem novo pustolovščino. Pridružite se družini Portokalos, ki odpotuje v Grčijo na družinsko srečanje v srce parajočem in razburljivem potovanju, polnem ljubezni in preobratov.

Book of Wonders (premiera: 14. september 2023)

Življenje matere samohranilke, ki vzgaja otroka, se obrne na glavo, ko njen 12-letni sin po nesreči pade v komo. Mati odkrije seznam stvari, za katere si želi, da bi jih naredil v svojem življenju. Nenadoma mati dobi idejo in se odpravi na pot, da bi uresničila izzive s seznama.

Film temelji na istoimenski mednarodni uspešnici Juliena Sandrela.

Challengers (premiera: 14. september 2023)

Challengerrs je turnir za uveljavljajoče se profesionalne teniške talente. Na njem se pomerita Art in Patrick. Med seboj se zelo dobro poznata. Pred leti sta bila nerazdružljiva prijatelja. Dokler nista spoznala Taši, ki ni bila le najboljša na igrišču, ampak tudi najbolj privlačna. S fantom sta začela hoditi na zmenke istočasno, ga istočasno zalezovala in istočasno dobivala spodbudne signale. Taši ne more izbirati med njima. In potem se je odločil. In potem ne izbere. Leta minevajo in vezi med tremi mladimi zaljubljenci se ne pretrgajo: postanejo le neločljivo prepletene.

V filmu igra Zendaya, znana iz filmov Spider-Man in Dune.

Lullaby/Cinco lobitos (premiera: 14. september 2023)

Amaya in Javi sta pravkar dobila otroka in se še vedno učita o starševstvu. Amaya se boji, da ne bo zmogla, zato se zaradi Javijeve večtedenske odsotnosti odloči, da se bo začasno preselila k staršem in si z njimi razdelila skrb za otroka. Pri tem pa ji ni mar, da je v očeh staršev, čeprav je mati, še vedno otrok. Prvi celovečerni film Alaude Ruiz de Azúa je pristen in občutljiv portret družine.

Film je bil nominiran za skoraj štirideset festivalskih nagrad, od katerih jih je 27 tudi prejel.

DogMan (premiera: 28. september 2023)

Douglas že od malih nog ne najde svojega mesta v svetu in družbi, zato se namesto k ljudem obrača k psom. Zaradi svoje brezpogojne ljubezni do štirinožnih bitij razvije svoje lastno življenje: zaupa samo njim in samo z njimi se počuti varnega. Izgnanec si zato s pomočjo svojih psov po svoje razlaga tudi zakone. Po potrebi deluje kot zagovornik zapostavljenih, kot je sam, in se spopade celo z mafijo. Ne boji se uporabiti brutalnega nasilja – zlasti kadar je motiv maščevanje.

Režiser in scenarist filma je Luc Besson.

Film bo v kinematografe prišel oktobra:

Razlaga za vse (premiera: 5. oktober 2023)

V Budimpešti je poletje. Srednješolka Ábel bi se morala pripravljati na zaključne izpite, vendar je pravkar spoznala, da je zaljubljena v svojo najboljšo prijateljico Janko. Ábel je dobra učenka in ji ni treba skrbeti za izpit, vendar je brezupno zaljubljena v svojega učitelja zgodovine Jamesa. Jakab ima družino, poskuša preživeti kot učitelj na Madžarskem in se je spopadel z Ábelinim konservativnim očetom. Napetosti razdeljene družbe pridejo na površje, ko Ábelin izpit iz zgodovine preraste v nacionalni škandal, on pa se znajde nekje med obema stranema, sredi vsega in še vedno zaljubljen.

Film ustvarjalcev filmov VAN nekaj nenavadnega in nerazložljivega ter Slabe pesmi.

Eksorcist: Vernik (premiera 12. oktobra 2023) – 18+

Odkar je pred 12 leti v potresu na Haitiju umrla njegova noseča žena, Victor Fielding sam vzgaja hčerko Angelo. Toda ko Angela in njena prijateljica Katherine izgineta v gozdu in ju najdejo šele tri dni pozneje brez spomina na to, kaj se jima je zgodilo, to sproži verigo dogodkov, ki Victorja prisilijo v soočenje z zlom, zato v grozi in obupu poišče edinega živega človeka, ki je že bil priča nečemu takemu: Chrisa MacNeila.

Oskarjevka Ellen Burstyn se prvič po filmu iz leta 1973 vrača v vlogi Chrisa MacNeila.

Jeanne du Barry – Ljubimec (premiera: 12. oktober 2023)

Jeanne, mlada ženska iz delavskega razreda, obsedena s kulturo in užitki, se s svojo inteligenco in šarmom korak za korakom vzpenja po družbeni lestvici. Pritegne tudi pozornost kralja Ludvika XV. in hitro postane njegova izbranka, ki jo – ne da bi se zavedal njenega kurtizanskega statusa – izkoristi, da bi si povrnil veselje do življenja. Potem ko se noro zaljubita in se v nasprotju z vso spodobnostjo in etiketo preseli v Jeannin Versailles, njen prihod povzroči hud škandal na dvoru.

Vlogo kralja Ludvika XV. igra Johnny Depp, vlogo ljubice pa Maïwenn.