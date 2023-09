15 zanimivih festivalov in praznovanj žetve po vsej državi v letu 2023

Jesen se hitro približuje, z njo pa tudi čas sejmov in festivalov ob žetvi. Po vsej državi je na voljo cela vrsta zanimivih dogodkov, zato si oglejte naš seznam!

Kiskőrösova trgatev in slovaški nacionalni dnevi (1. in 2. september 2023)

Dva dni koncertov, predstav, kulinarike in razstav v središču mesta Kiskőrös.

Badacsonyska trgatev (8.-10. september 2023)

Drugi konec tedna v septembru bo v parku Badacsony potekal eden od najbolj impresivnih jesenskih dogodkov v regiji.

Sopronski dnevi žetve (8.-10. september 2023)

Na vrtu Erzsébet v Sopronu bo ponovno v ospredju vino. Gre za enega najbolj posebnih lokalnih dogodkov v letu, na katerem lahko poleg ponudbe sopronskih vinarjev uživate v okusni hrani, koncertih, nastopih ljudskih plesov in dejavnostih za otroke. Nastopili bodo tudi ansambli Budapest Bar, Parno Graszt in Tárkány Művek.

Parada žetve in zabava v Verőce (9. september 2023)

Doživljajska parada s konjeniki, majhnimi vlaki, tovornjaki in gasilskim orkestrom Pomáz. Nato vas čakajo lutkovno gledališče, koncert in zabava na plaži.

Dnevi žetve v Szekszárdu (14.-17. september 2023)

Vino, okusna hrana, legendarna parada žetve in številni koncerti – vse to vas čaka na enem največjih festivalov v regiji.

Odprte kleti Palkonya Harvest (15.-16. september 2023)

Tudi tokrat boste lahko dva dni preživeli skupaj v čudovitem vzdušju trgatve v gastronomski vasici Palkonya. Čakajo vas odprte kleti, koncerti, razstave, dejavnosti za otroke in vodeni ogledi.

Ponudba kleti za trgatev // Hajós kletna vrsta (15.-17. september 2023)

Preživite zabaven konec tedna v kletni vasi Hajos, kjer bodo v šotoru Pincejeva trgatev od petka do nedelje na voljo odprte kleti, dejavnosti za otroke, vožnja s kočijo, ogled pečenja jelenov, vinsko izobraževanje, sejem obrti, kakovostna ulična hrana in živa glasba.

Žetev v dolini Szépasszony / vino, doživetja, gastronomija… (16.-17. september 2023)

Dolina Szépasszony z odličnimi vini iz vinorodnega okoliša Eger, bogato gastronomsko ponudbo, vodenimi ogledi kleti, odprtimi kletmi, degustacijo mošta, zanimivimi igrami ob trgatvi, brezplačnimi koncerti, družinskimi in otroškimi programi, obrtnim sejmom in različnimi dogodki čaka na vse.

Laposa Harvest Weekend // Badacsony (16.-17. september 2023)

V Badacsonyju vas čakajo brunchi z vinom in šampanjcem, vinski ogledi, skupna trgatev, vodeni obiski kleti in degustacije vin.

Dnevi trgatve v Tihanyju (29. september – 1. oktober 2023)

Trije dnevi glasbe, kulturnih posebnosti in otroških dejavnosti v Tihanyju.

Dnevi žetve na Tokaju (6.-8. oktober 2023)

Največji praznik žetve v Tokaju-Hegyalji ponuja številne zanimive dogodke na več lokacijah po mestu. Na voljo bodo parada trgatve, obred trgatve grozdja, tradicionalne skupine, BORTÉR z odličnimi vini iz Tokaja-Hegyalja, gastronomska ulica z okusno hrano ter ulica obrtnikov in rokodelcev s spominki. Na ulici za pešce bodo potekali tudi koncerti kvadratne glasbe, uličnih glasbenikov in uličnega gledališča (otroški) programi (ljudske igre, obrti, fotografsko gledališče) za otroke in odrasle.

Festival rdečega vina Villány (6.-8. oktober 2023)

Tri dni, od petka do nedelje, se bodo od vinskih kleti do Prireditvenega trga zvrstili dogodki z različnimi glasbenimi nastopi, tradicionalnimi prikazi in parado trgatve ter kulturnimi in gastronomskimi užitki. Seveda bodo obiskovalcem na voljo tudi najboljša vina regije.

Praznik žetve v mestu Hollókő (7. oktober 2023)

V vaškem muzeju bodo potekali parada, bolšji sejem ter degustacija mošta in stiskanje kolkov.

Žetev v Füredu (13.-15. oktober 2023)

Večdnevni festival z obrtnim sejmom, koncerti, vinskimi paviljoni in gastronomskim dvoriščem v duhu trgatve.

Murci – GastroFestival v Kishegyju // Balatonlelle (21. oktober 2023)

Festival Murci bo tudi letos potekal z odličnimi vini in jesenskimi specialitetami iz regije na Kishegyju v Balatonlelu.