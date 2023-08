Spektakularna strešna terasa v Budi ponuja čudovit panoramski razgled na mesto

Donava, ki se blešči podnevi in ponoči, hribi, ki obkrožajo mesto, dih jemajoč sončni zahod so prav tako čarobni kot meni, slaščičarna in mednarodni izbor vin v Sunhill Bistro & Skybar.

Medtem ko se spodaj razprostira živahno kozmopolitsko mesto, polno življenja, dogodkov in zanimivosti, je od zgoraj doživetje vedno enako: čudovita panorama in edinstveno vzdušje. K temu pripomore tudi edinstveno vzdušje bistroja Sunhill Bistro z očarljivimi okusi, postrežbo in posebnim parkiriščem.

Ponuja ekskluzivnost brez primere, pa naj gre za bogat zajtrk, okronan s posebnim pecivom, poslovno kosilo z različnimi jedmi ali prijetno večerjo z neustavljivo rimsko pico.

Edinstvena doživetja nad mestom

Za večere in možnost, da jih naredite zares nepozabne, že poskrbi bar Skybar, kjer se ne izboljša le doživetje neprekosljivega panoramskega razgleda s terase ali bara, temveč tudi vzdušje.

Vrtinec plesalcev, intimen nazdravljanje v senci pergole, sproščanje v ekskluzivnem prostoru za VIP, vrtenje ob DJ setu ali samo izgubljanje v poglobljeni živi glasbi – le nekaj izmed neprekosljivih doživetij. Bistro in bar Skybar sta stvar izbire,

vendar sta nepozabna kulinarična izkušnja in sprostitev zagotovljena.

Ob bleščečem soncu in svetlih večernih lučeh srkajte nešteto specialitet pijač, poskusite fantastične jedi kuharjev, ustvarjene posebej za meni Skybar, s specialitetami, kot so izbrani kaviar in ostrige, ki bodo navdušile brbončice.

Eden najbolj ekskluzivnih lokalov v Budi bo seveda 20. avgusta odprt tudi za javnost, ki si bo lahko privoščila edinstveno doživetje. Večer bo ponudil samopostrežno večerjo, gin bar in DJ-je, z roko v roki s spektakularnim ognjemetom. Do dogodka na Facebooku lahko dostopate tako, da kliknete tukaj.

Kontaktna oseba:

Sunhill Bistro & Skybar

1016 Budapest, Naphegy utca 67.