Gastronomski užitki v mestnem parku: 7 prijetnih lokalov, ki jih je vredno preizkusiti

Ko se odpravite na prijeten sprehod ali nekaj ur sprostitve v Városliget, ne smete pozabiti na gastronomsko doživetje. Tukaj je nekaj krajev, kjer se lahko sprostite ob okusnih prigrizkih in osvežilnih pijačah.

Pántlika

Kultni retro bistro Mestnega parka Pántlika je stalnica Mestnega parka že od leta 1963, letos pa mineva natanko 60 let. Pod ikonično sinusoidno streho se lahko potopite v vzdušje starih časov z burgerji, tortiljami in krožniki s humusom, ki so všeč tako ljubiteljem mesa kot vegetarijancem. Če želite nekaj časa preživeti pred, med ali po okusih novega vala, ne le zaradi retro vzdušja, temveč tudi zaradi staromodnih okusov, morate poskusiti tradicionalni fižolov golaž in skutine cmoke z jagodno omako in kislo smetano!

1146 Budimpešta, Hermina út 47.

Digó Lizsé

Restavracija Digó, ki ponuja dolce vita in doživetje južne Italije v obliki neapeljskih pic, se je po budimpeški in dveh balatonskih restavracijah letos poleti preselila na obalo jezera Városligeti. Medtem ko se v peči na drva pripravljajo tradicionalne in posebne pice, lahko gostje uživajo v vzdušju enega najlepših budimpeštanskih parkov in panoramskem pogledu na jezero. Poleg pice lahko uživate tudi v nadevu focaccia, tiramisuju, italijanskih osvežilnih pijačah in nebeški kavi.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 3.

Anonymus Bar & More

V senci romantičnega gradu Vajdahunyad na obali jezera Városligeti svoje goste pričakuje Anonymus Bar & More. Če ste se uspeli fotografirati z istoimenskim kipom lokala, si boste morda želeli oddahniti tukaj, v prijetnem okolju ob jezeru. V lokalu Anonymus lahko v prijetnem vzdušju uživate v preprostem koktajlu, obilnem obroku ali osvežilnih pijačah ter polnjenih ploščatih kruhkih iz manufakture ploščatih kruhkov Kecskemét.

1146 Budapest, Kós Károly stny. 1.

Trilla Bisztró – Hiša madžarske glasbe

Trilla Bisztró je glasbeni in gastronomski lokal v impresivni stavbi Hiše madžarske glasbe. V neprekosljivem vzdušju Trille lahko uživate v restavraciji, na terasi, ki se odpira iz preddverja, pa tudi v zgornjem nadstropju, zdaj v senci listja. Ko se odločite, morate le še izbirati med kavalkarado tradicionalnih, a preoblikovanih jedi, odličnimi osvežilnimi napitki in sladkimi dobrotami.

1146 Budimpešta, Olof Palme sétány 3.

Léghajó KERT

Zračni vrt, ki se nahaja poleg velikega igrišča v mestnem parku, je idealen za polnjenje moči pred tekmo ali za sproščujoč odmor po uri joge na prostem. Na vrtu, ki je označen kot gastropub, ponujajo kavo, pecivo, sendviče in puhaste rogljičke. In če nameravate obiskati v petek, ne pozabite, da redno ponavljajo zasluženo priljubljeno prireditev Pulled Pork petek.

1146 Budimpešta Dvorák sétány 1.

Restavracija Széchenyi Kertvendéglő

Okusite slastno stran term Széchenyi, če se odločite za kosilo ali večerjo v restavraciji Széchenyi Kertvendéglőr. Poleti odprta, pozimi pa pokrita terasa ponuja panoramski pogled na mestni park z drugačne perspektive, s pridihom sloga iz preloma stoletja. Na jedilniku restavracije je pozornost namenjena tudi tradicionalnim madžarskim okusom in mednarodnim jedem, pa naj gre za palačinke iz Hortobágyja ali mariniranega lososa z bučkinim toastom in kislo smetano iz kopra.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 11.

Buja Disznó-k Liget

Ime Lajos Bíró in njegovo legendarno ocvrto meso budimpeštanskim ušesom ne bi smelo biti neznano. Buja Disznók je nepogrešljiv dogodek v kraju Városliget. Od piščančjih stegen in račjih jeter do sira v obliki lizike, vse lahko naročite v kruhu, zavito v različne priloge ali celo zavito v tartlet. Poleg izdatnih porcij ne pozabite pustiti nekaj prostora za grižljaj flodnija.

1146 Budimpešta, Állatkerti krt. 9.