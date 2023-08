V lovu za najokusnejšim lecsójem: 5 mest v Budimpešti, ki jih je vredno obiskati

Poletje ne mine brez vsaj enega krožnika nebeškega lecsója, zato smo za vas zbrali, kje v Budimpešti lahko okusite najokusnejše.

Keksz

Vsekakor se splača obiskati peneči Madách tér, Keksz, medtem ko sezona leča neustavljivo buči. Pri Kekszu pripravljajo to čisto poletno poslastico na dva načina: enako doživetje je pomakanje svežega in mehkega kruha v klasični lecsó ali v lecsó s turbinskim polnjenjem z jajci in hrenovkami.

1075 Budimpešta, Madách Imre tér 4.

Gettó Gulyás

Lecsó je tudi nepogrešljiv del poletnega menija Gettó Gulyás, pečenkarne v središču mesta, ki slovi po kmečkem piščančjem paprikašu. Pri njih ponos madžarske kuhinje poveličujejo klobase, jajca in kruh iz kislega testa na mirnih krožnikih.

1077 Budimpešta, ulica Wesselényi 18.

Jardinette

Poleti ni lepšega kot sprostitev na vrtu Jardinette, v hladu kostanjevih dreves, v družbi sklede nostalgičnega lecsa. Mamljivi okusi in prefinjena gastronomija se združijo v tem priljubljenem domačem dvojnem lechu, narejenem s klobasami.

1112 Budimpešta, Németvölgyi út 136.

Szaletly

Szaletly, ki ponuja najboljše iz madžarske kuhinje v sodobni preobleki, ne moremo izpustiti iz našega izbora najboljših lecsójev v prestolnici. V kuhinji Dániela Bernáta pripravljajo edinstveno jed z vloženimi jajci, po kateri so doslej vsi zadovoljni odhajali in se vračali k mizam Szaletly.

1146 Budimpešta, Stefánia út 93.

Menza Étterem és Kávézó

V retro-atmosferski restavraciji Liszt Ferenc tér, Menza, goste brez izjeme pričakajo domači okusi in toplo gostoljubje. Restavracija, ki je letos stara 20 let, je vredna obiska zaradi sveže, poletne klasike, ki jo lahko naročite celo z jajci in klobaso.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 2.