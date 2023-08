Skrivna terasa Budimpešte vas čaka z odličnimi okusi

Pred letom in pol je Beerstro med zidove palače Ybl prinesel 14 življenj, nato pa prerasel v res poseben gastronomski center na Károlyi utca, kjer se dolga leta ni dogajalo nič.

Novosti okoli hiše Beerstro 14

Poleg neponovljive kombinacije craft piv in bistrojskega vzdušja repertoar restavracije, ki se nahaja nekaj minut od Ferenciekovega trga, dopolnjujejo nenavadna notranjost, impresivna terasa ter stalne in sezonsko spreminjajoče se razburljive jedi.

Ime je dobil po 14 vrstah predvsem madžarskih točenih craft piv, katerih izbor se občasno spreminja, a precejšen del je stalno na voljo. Nesporno je, da vsak ljubitelj piva najde pivo s pravim okusom in jakostjo, saj izbira sega od svetlega ležaka do polnejšega imperial stouta.

Poleg vsega tega lahko izbiramo tudi med 90-imi točkami vinske karte ter 16-imi razburljivimi koktajli in različicami gin tonika.

Visokokakovostni zrezki

Pri sestavljanju jedilnega lista je bilo očitno pomembno, da se je marsikatera jed vrnila k govejim jedem, katerih različne dele smo pričarali na jedilnem listu, z ustreznimi prilogami in omakami.

Pomislili pa so tudi na ljudi, ki ne marajo mesa, zato lahko v chefovi ponudbi, ki je trenutno na jedilniku, poskusite edinstvene kombinacije okusov kot predjed, kot je tuna s sezamom, postrežena z edamam fižolom, kiono, bulgurjem. kumarično solato in hladno kumarično mangovo juho z avokadovo salso in črnim riževim čipsom, ki je še posebej dobra poleti.

Izbirajmo potem iz steak menija, saj če kje, lahko pri Beerstro14 zagotovo jemo najbolj kakovostno govedino, ki nam jo pripravijo tako, kot želimo.

In če nam prisluhnete, ne zamudite v pivu pečene rjave goveje ličnice, ki je še bolj navdušujoča z bavarskim zeljem in krompirjevim zavitkom ter ingverjevo kumarično solato.

Skrivna terasa na notranjem dvorišču palače

Eden glavnih poudarkov bistroja se nahaja na notranjem dvorišču palače Ybl z rastlinami, razpoloženjskimi lučkami in teraso na sredini s fontano, ki je bila v celoti dokončana letos spomladi.

Že tako izjemno teraso smo pred kratkim dopolnili z dnevnim prostorom, kjer si lahko v prijetnem okolju privoščimo pijačo iz pestre ponudbe.

Nerazkriti cilj Beerstra 14 je torej prebuditi potrebo po kakovostnih alkoholnih pijačah in uživanju zrezkov med prebivalci Budimpešte in obiskovalci iz tujine, v impresivnem okolju, v središču mestnega središča.

Beerstro 14

1053 Budimpešta, Károlyi utca 12.