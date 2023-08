7 sijajnih krajev v Budimpešti, kjer lahko vsak delavnik okusite božansko kosilo

Sedenje v pisarni je skoraj vsak delavnik velika dilema, kaj jesti za kosilo. Prav zato smo poskušali izbirati med več okrožji, le med kraji, kjer vemo, da lahko pričakujemo odličen meni za kosila.

Podium Bistro & Club

Meni za kosilo v bistroju Pódium je zelo priljubljen okoli Kolosy tér, saj si posebej prizadevajo ponuditi najboljšo izkušnjo kosila v Óbuda-Újlak. Vsak teden pripravijo nov, dovršeno pripravljen okusen jedilnik tudi za tiste, ki sledijo prostim dietam. Pripravljajo lahko razumljive jedi iz svežih, sezonskih sestavin, lepo postrežene v sodobni bistrojski kakovosti. Jedilna sladica okrona kosilo kot lahka okusna bomba, domača limonada v takšni obliki pa bi bila povsod obvezna. Postrežba je hitra, za dobro kosilo pa igra salonska glasba DJ-ja LLeo. Kosilo z njimi je prava poslastica!

1036 Budimpešta, Bécsi út 63.

Púder Bárszínház

Vsak delavnik med 12.00 in 15.00 uro vas čakajo gostje Púder Bárszínház s svojimi najljubšimi po znižani ceni. Izbirate lahko med eno vrsto juhe in tremi glavnimi jedmi, od katerih je ena veganska, tako da lahko tudi tisti, ki sledite tej dieti, najdejo nekaj slastnega, da poudarijo svoje dneve v pisarni.

1092 Budimpešta, Ráday utca 8.

Csiga Cafe

Ob delavnikih se med 12.00 in 16.00 uro lahko ustavite tudi v kavarni Csiga na slastnih prigrizkih, pa naj si želite okusno juho, osvežilno predjed, obilno glavno jed ali sladico za posladkanje delovnega dne. Postrežba vas bo zagotovo prevzela v vsakem primeru, le okus jedi bo še bolj veličasten.

1084 Budimpešta, Vásár utca 2.

Katica kávéház és delikátesz

Po kratkem premoru je XIV. okrožna kavarna in delikatesa Katica. Po zaužitju okusne hrane bo zagotovo težko ne uživati v kavici po kosilu v Katici, pisani z vzdušjem vrtnega mesta.

1142 Budimpešta, Štefánia út 39.

Foodie MinuteBistro

V Foodie MinuteBistroju vam vse dni v tednu pripravljajo nešteto razburljivih in raznolikih jedi. Pri juhah so običajno na izbiro 3-4 vrste, pa tudi različne testenine, solate, sendviči in sladice, tako da zagotovo ne boste ostali lačni!

1082 Budimpešta, Corvinovo sprehajališče 2.

Restavracija in kavarna Menza

Izjemno okusna ponudba kosilnega menija je na voljo tudi ob delavnikih v priljubljeni restavraciji in kavarni Menza. Terasa restavracije z retro vzdušjem je že sama po sebi privlačna, zahvaljujoč cenovno ugodnemu meniju za kosila pa lahko okusite briljantne okuse po delčku cen á la carte.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 2.

Firkász

Od ponedeljka do petka med 12.00 in 15.00 uro ponujajo zanimive menije kosil v XIII. v okrožju Firkász. V ponudbi lahko pričakujemo predvsem okusne, madžarske jedi, ki jih dopolnjuje prijazno osebje. Poleg stalne juhe lahko izbirate med juho, ki se menja vsak dan, in 5-7 vrstami glavne jedi.

1136 Budimpešta, ulica Tátra 18.