5 odličnih razstav, ki si jih lahko avgusta ogledate v Budimpešti

Zadnji poletni mesec seveda ne mine brez odličnih razstav in galerij, ki si jih lahko ogledate v Budimpešti.

Steklene slike Mikse Rótha

Stalna razstava v pritličju Spominske hiše in zbirke Mikse Rótha ponuja vpogled v neprekosljivo bogastvo del Mikse Rótha. Na ogled so od leta 2005 številna umetnikova izjemno lepa dela iz stekla.

Spominska hiša in zbirka Mikse Rótha | Stalna razstava

Zgodovina dobrega počutja

V skalni kleti muzeja Kiscell si lahko do 31. oktobra ogledate najnovejšo začasno razstavo muzeja. Zgodovina urejenosti – Frizerska revolucija v Budimpešti poskuša odgovoriti na vprašanje: katere so bile glavne gonilne sile in faze v razvoju lepotne industrije, kdo so bili ključni akterji in kako so prebivalci Budimpešte v zadnjih 150 letih postali urejeni tudi po svetovnih merilih?

Muzej Kiscelli | 31. oktober 2023

Slikovni kolektiv: prebivalci Petőfijevih ulic

Malokdo morda ve, da je večina ulic na Madžarskem poimenovana po Petőfiju, natančneje 2800. Devet članov kolektiva dokumentarne fotografije Pictorial Collective se je spraševalo, če bi se Petőfi zdaj odpravil na svoje popotovanje, kaj bi videl v neskončni množici po njem poimenovanih ulic? Kolektiv je leto in pol fotografiral 266.000 prebivalcev Petőfijevih ulic in na razstavi v centru Capa do 1. oktobra predstavil subjektivni pogled na sodobno madžarsko družbo.

Center Capa | do 1. oktobra 2023

Fotografska razstava Manequin World

Fotografska razstava Tituša Bartha, ki je do 10. septembra na ogled v Kulturnem centru Ferencváros, ustvarja edinstveno in posebno vzdušje. Fotografije dokumentirajo izložbe trgovin v Budimpešti, pri čemer poskušajo manekenkam vdahniti človeško dušo v nekakšnem vzporednem zrcalnem svetu.

Kulturni center Ferencváros | do 10. septembra 2023

Spremenjeno v bringera

Nova začasna razstava v Muzeju prometa raziskuje zgodovino kolesarjenja. Ponuja vpogled v razvoj kolesarske kulture, oblikovanje prvih koles in oblikovanje kolesarskih skupnosti. Razstava posebno pozornost namenja tekmovalnim kolesarskim prireditvam, vključno z dirkami Giro d’Italia, Tour de France in špansko dirko Vuelta.

Muzej prometa | do 23. oktobra 2023