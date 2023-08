10 zanimivih stalnih razstav v Budimpešti, ki jih ne smete zamuditi

Čeprav se po mestu nedvomno odpira vedno več zanimivih začasnih razstav, ne smete zamuditi stalnih razstav v muzejih in razstavnih prostorih, kjer lahko najdete številne zaklade.

Muzej Ludwig

Ludwigov muzej, ki se nahaja v večkrat nagrajeni stavbi Müpa Budapest, je za ljubitelje moderne umetnosti – zlasti srednje in vzhodnoevropske – odprt vse leto. Stalna razstava obiskovalcem ponuja nov pogled na zbirko, saj razstavljene eksponate povezuje namišljen časovni stroj. Razstava se ne ukvarja s potovanjem skozi čas z znanstvenega vidika, temveč raziskuje odnos med časom in umetnostjo, pri čemer vsako delo gledalca popelje na miselno potovanje.

1095 Budimpešta, Komor Marcell u. 1. | Website

Vasarelyjev muzej

Ta muzej v Óbudi spominja na Victorja Vasarelyja, najpomembnejšega predstavnika optičnega slikarstva, ki je med drugim oblikoval logotip Renault, ki se je uporabljal od 70. let prejšnjega stoletja dalje. Prva stalna razstava, ki je bila odprta leta 1987, predstavlja umetnikova dela od začetkov do svetovne slave. Razstava kronološko spremlja njegovo življenjsko delo od prvega budimpeštanskega risarskega krožka do njegovih najzahtevnejših op-artovskih del, poleg osupljivih stvaritev pa ponuja tudi vpogled v Vasarelyjevo življenje.

1033 Budimpešta, Szentlélek tér 6.

Sziklakórház

Raziskovanje bolnišnice iz druge svetovne vojne in tajnega jedrskega bunkerja iz leta 1956 je resnično edinstveno doživetje, saj se ne zgodi vsak dan, da bi se sprehodili po takšnem objektu, ki je deloval še pred kratkim. Kot zaklonišče za padavine so ga razvili šele med hladno vojno, do takrat pa je imel pomembno vlogo kot objekt v sili, zanimiv pa je tudi zato, ker je bil njegov obstoj do leta 2002 popolna skrivnost. Muzej je prvič odprl svoja vrata za javnost leta 2007 in od takrat je še vedno priljubljen. Razstavo si je mogoče ogledati le z vodenim ogledom, ki vam pove vse o delovanju nekdanjega bunkerja in najtežjih letih 20. stoletja.

1012 Budimpešta, Lovas út 4/c

Muzej Aquincum

Muzej Aquincum v Budimpešti s svojo večmilijonsko zbirko ponuja edinstven vpogled v dediščino antičnega Rima. Poleg muzeja se nahaja Romkert, eden največjih rimskih arheoloških parkov na Madžarskem. Obiskovalci si lahko ogledajo del mestnega središča Aquincuma ter najbolj značilne javne stavbe in zasebne hiše mestnega središča iz 2. do 3. stoletja našega štetja.

1031 Budimpešta, Szentendrei út 135.

Muzej denarja

V nedavno prenovljeni palači Postapal, ki elegantno stoji nad trgom Széll Kálmán, se nahaja nadzorni center in Muzej denarja Narodne banke Madžarske, ki je od pomladi odprt za obiskovalce s številnimi brezplačnimi razstavami. Sodobna in podrobna razstava je odlična atrakcija za otroke in odrasle, saj ponuja vrsto interaktivnih orodij in vizualnih pripomočkov za spoznavanje zgodovine denarja. Obisk je brezplačen, vendar je treba termin rezervirati prek spleta, za ogled raznovrstnih eksponatov pa si je vredno vzeti vsaj dve uri časa.

1122 Budimpešta, Krisztina krt. 6.

Budapest Retro doživljajski center

Če si želite ogledati resnično zanimivo interaktivno razstavo, ki vas popelje v preteklost, se odpravite v eno od časovnih kapsul v prestolnici! V Budapest Retro doživljajski center na ulici Október 6. utca lahko med nenavadnimi predmeti začutite duh obdobja med letoma 1960 in 1999, se preizkusite v sodobnem časopisnem studiu, si ogledate pravo retro stanovanje in celo vozite policijski avto Lada. V trinadstropnem doživljajskem centru je med drugim na voljo tudi zbirka spominkov na domača vesoljska potovanja in relikvije naše nekdanje letalske družbe Malév.

1051 Budimpešta, Október 6. utca 4.

Muzej podzemne železnice

Vse, ki bi radi spoznali zgodovino prometa, predvsem prvo podzemno železnico v Evropi, ki so jo odprli leta 1896 v Budimpešti, čaka fascinantna podzemna razstava. Muzej podzemne železnice, ki je odprt od leta 1975, spominja na ta poseben mejnik v zgodovini prometa in zgodovino budimpeške podzemne železnice. Muzej je star več kot 100 let in je bil zgrajen v enem od prvotnih odsekov predora podzemne železnice, ki so ga zaprli leta 1955, zato je zgodovinsko vzdušje samoumevno. Na ogled so trije vagoni, del razstave pa so tudi originalni dokumenti, fotografije in artefakti, tako da lahko o legendarnem vozilu izveste vse.

1052 Budimpešta, podhod Deák tér

Aeropark

Aeropark, ki se nahaja poleg mednarodnega letališča, je edinstveno doživetje za mlade in stare. V muzeju si lahko z velikanskimi letali in različno opremo za letališke storitve od blizu ogledate zgodovino madžarskega javnega letalstva v zadnjih 60 letih. Doživetje za vse življenje, saj so številna vozila na voljo za vkrcanje, na voljo pa je tudi neprekinjen simulator letenja, na katerem se lahko tisti, ki jih zanima vznemirljivi svet pilotov, preizkusijo v letenju.

1185 Budimpešta, mednarodno letališče BUD

Hiša madžarske glasbe

Morda eden najbolj vznemirljivih projektov zadnjih let je Madžarska hiša glasbe, ki bo odprta januarja 2022.Že sama stavba bo v Mestni park privabila številne obiskovalce, saj je svetovno znani japonski arhitekt Sou Fujimoto zasnoval edinstveno umetniško delo. Ogled te edinstvene stavbe je že sam po sebi prijetno doživetje, poleg raznolikih glasbenih programov pa si velja vzeti čas tudi za ogled stalne razstave Madžarske hiše glasbe z naslovom Zvočne razsežnosti. Ta raznovrstna razstava, polna interaktivnih elementov, predstavlja najpomembnejše faze v zgodovini glasbe, od starodavnih ritmov do najbolj priljubljenih melodij 21. stoletja.

1146 Budimpešta, promenada Olofa Palmeja 3.

Muzej Terror Háza

Terror Háza na aveniji Andrássy se nahaja v isti stavbi, v kateri je nekoč delovala komunistična tajna policija, potem ko je Ferenc Szálasi stavbo „podedoval” od svoje stranke Strelski križ. Stalna razstava je posvečena madžarskim žrtvam fašizma in komunističnega režima, obiskovalci pa se lahko o preteklih dogodkih poučijo s pomočjo videoposnetkov, predmetov in interaktivnih orodij. Razstavo še posebej spominjajo osebne zgodbe in osebna pričevanja, v pritličju pa si lahko ogledate celo zapore.

1062 Budimpešta, Andrássy út 60.