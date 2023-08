Torta države 2023: Tu so zmagovalne sladice! Madžarska torta 2023

Pred kratkim so bili razglašeni zmagovalci letošnjega 17. tekmovanja Tortája Magyarország Tortája 2023. Tokrat bo naslov torte Madžarske osvojila stvaritev Pála Lakatosa, torta SPICCES FÜGE RESPEKTUS (pijane fige respektus). Zsófia Lawal-Papp, slaščičarska mojstrica iz Makója, pa je letos zmagala na tekmovanju za torto Madžarske brez sladkorja s svojo kreacijo z imenom Kikelet.

Združenje madžarskih slaščičarjev je že sedemnajstič razpisalo natečaj „Torta Madžarske” ob 20. avgustu, državnem prazniku svetega Štefana, ustanovitelja države, in simboličnem rojstnem dnevu Madžarske. Vsako leto panožno združenje povabi recepte s priljubljenimi madžarskimi okusi in sadjem, ki so povezani s tem praznikom ali Madžarsko in v katerih so strogo uporabljene le visokokakovostne, naravne in zdrave sestavine.

Državna torta leta 2023: SPICCES FÜGE RESPEKTUS

Zmagovalca Pála Lakatosa (slaščičarna Levendula in Garden, Szigetszentmiklós) je k ideji za SPICCES FÜGE RESPEKTUS spodbudil figov sladoled, ki ga je poskusil na počitnicah ob Blatnem jezeru, kjer je bila kombinacija karamele in tokajskega aszúja zanimiva.

Torta države 2023

Torta je sestavljena iz stepene smetane iz mandljeve moke, mehke slane karamelne mousseline kreme in orehovo-karamelnega hrustljavca z drobljencem iz kakavovih zrn. Želatina iz fig s kislimi višnjami tokaji in zrcalna želeja iz mlečne čokolade z akacijevim medom naredita to torto zares posebnega okusa, na vrhu pa je ganache iz bele čokolade z akacijevim medom in disk iz orehove sablje. V imenu torte se pridevnik „spicces” nanaša na vsebnost vina v figovem želeju, „respektus” pa je poklon ustvarjalčevim učiteljem in mentorjem. Torta je varna za uživanje otrokom, saj tehnologija, ki se uporablja za njeno izdelavo, pomeni, da v torti ne ostane alkohol.

Drugo mesto je zasedla torta „Betyáros Málna” (Malinov hrošč) Krisztiána Füredija (Slaščičarna Hisztéria, Tápiószecső), tretje mesto pa torta „Merengő” (mračnjaški) Barbare Szabóné Tarján (Nonna Desszertbár, Szada).

Torta države brez sladkorja leta 2023: Kikelet

Fundacija One Drop of Attention in Madžarsko združenje slaščičarjev vsako leto vzporedno s tekmovanjem za torto Madžarske organizirata tekmovanje za torto brez sladkorja. Letos je zmagala Zsófia Lawal-Papp iz slaščičarne Papp v Makóju z izdelkom Kikelet.

Torta države brez sladkorja 2023

Zmagovalni slaščičarski mojster si je pri ustvarjanju prizadeval za osvežujočo harmonijo. Torta je nastala ob kapljici črnega čaja z borovnicami in kančkom sivke, ki so ustvarili popolno harmonijo, dopolnjeno z vanilijevim moussejem iz bele čokolade ter mandljevim in limoninim biskvitom brez žitaric. Okus in barva Kikeleta prikličeta spomladansko vedrino in preporod narave, kar se odraža tudi v dekoraciji.

Ena rezina torte vsebuje 236,8 kcal energije in 11,8 g ogljikovih hidratov, zato je dobra izbira za diabetike, priporočljiva pa je tudi za vse, ki se izogibajo sladkorju in beli moki.

Kje lahko poskusite torto te države?

Torte lahko od 19. avgusta dalje poskusite na Ulici madžarskih okusov na bazarju Várkert in v več sto slaščičarnah po vsej državi.

Celoten seznam pekarn najdete tukaj:

Torta države in torta države brez sladkorja bosta na voljo na več sto lokacijah.

Da bi zaščitili kakovost tort, bodo recepti javnosti na voljo šele od konca letošnjega leta, do takrat pa jih bodo lahko pripravljali le člani panožnega združenja.