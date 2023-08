Panoramska tura ob Donavi: kolesarska pot, na kateri bo uživala vsa družina

Zadnji poletni dnevi so odličen čas, da se vsa družina usede na kolesa in raziskuje Budimpešto na dveh kolesih!

Razveseljiv je občutek, ko za daljši ali krajši čas pustite za seboj vrvež Budimpešte. Eden od načinov je, da se usedete na kolo in si ogledate eno od znamenitih znamenitosti prestolnice. Določili vam bomo pot, nato pa se boste sami odločili, ali želite kolesariti nekaj ur ali cel dan. 26 km dolg sprehod po naravi lahko opravite v 2-2,5 urah.

Zbogom Pešta, pozdravljena Buda!

Pot se začne na trgu Széchenyi, od koder pot vodi čez enega od znamenitih budimpeštanskih mostov, nedavno prenovljeni most Lánchíd to Bem rakpart, ki je zdaj „brez avtomobilov”. Na poti se lahko za nekaj minut ustavite pri znamenitem mini kipu Kolodko, ki ga je navdihnila Velika ribiška glava Ho Ho. Nato nadaljujte pot po nabrežju proti Margaretinemu mostu in se mimo športnega centra Császár-Komjádi Sportuszoda odpravite na glavni trg Óbude. Tu si lahko vzamete odmor, se odpravite na krajši sprehod ali pa skupaj preživete čas proslavite z nekaj kepicami sladoleda. Izčrpane zaloge kofeina lahko napolnite tudi v kavarni Vasmacska KávéZoo na bližnji ulici Laktanya.

Ko se osvežite, nadaljujte vožnjo s kolesom čez most H pri ladjedelnici. Za otroke se lahko ustavite v znamenitem parku s tobogani na otoku Óbuda, nato pa se vrnete na kolo in raziskujete otok. Imeli boste veliko priložnosti za kosilo ali prigrizek, vključno z žari na prostem in pikniki na vrhu otoka. Razgled je vreden, da se ponovno ustavite za nekaj minut: kmalu boste na nasprotni strani opazili čudovito plinarno Óbuda, silhueta železniškega mostu čez Donavo pa ne bo ostala neopažena.

Aktivna sprostitev na kvadrat

Ne zadržujte se predolgo, saj si lahko tovarno pobliže ogledate, če na začetku ulice Gázgyár zavijete proti parku Graphisoft. To storite tako, da najprej prečkate most K nazaj na budinsko stran in se odpravite proti Aquincumu. Čeprav je to kratek ovinek, je obvezen tudi obisk obrežja reke Rim. Bodite pozorni na družinam prijazno letovišče Miamor, pravi raj za igro, ki – s svojimi pestrimi dejavnostmi in športnimi vsebinami ter – božanskimi sladoledi in osvežilnimi limonadami naredi vsako minuto nepozabno.

Ob pravem času se obrnite nazaj proti železniškemu mostu Újpest, saj bo vaša naslednja postaja ena najbolj obiskanih točk v prestolnici, Népsziget. Na voljo je veliko, veliko priljubljenih – in psom prijaznih – restavracij, v skoraj vseh pa strežejo osliča. Če se torej prej na poti niste ustavili na malico, imate zdaj priložnost, da pojeste nekaj zares okusnega. Še več, starši se lahko pridružijo pri čofotanju in z varne razdalje spremljajo otroke, ki se čofotajo v vodi. Neponovljivo vzdušje je le še češnja na torti.

Razburljiva vrnitev na drugo stran Donave

Ko se približujete koncu ogleda, se lahko čez železniški most vrnete v Pešto, nato pa po ulici Váci út, nato po ulicah Meder in Cserhalom do ulice Népfürdő. Na poti, ki vključuje tudi zdravilišče Dagály, se lahko ustavite za zgodnji večerni panoramski pljusk – nepozaben in resnično pustolovski družinski dan bi se le stežka končal na bolj poseben način. Za zaključek se po plaži vrnite na Moskovsko promenado in uživajte v panoramskem razgledu ob obali, preden se vrnete na izhodišče.