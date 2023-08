10 neverjetnih skritih krajev v Budimpešti in njeni okolici

Če želite izkoristiti zadnje poletne dni in se po vročini odpraviti v naravo, izbirajte med kraji, kjer si lahko napolnite baterije v popolnem miru in daleč od množice ljudi.

Zaliv Kis-Duna

Le nekaj minut hoje od avtobusne postaje avtobusa 151 na ulici Határ, ob promenadi Györgyja Kolonica, boste našli divji zaliv Kis-Duna, ki je pravi zaklad v mestu in kraj posebnih naravnih lepot. Po prenovljenem lesenem mostu lahko opazujete edinstveno divjo naravo v vodi in ob njej, kjer poleg vodnih rastlin in gajbic najdemo tudi živahno živalstvo. Vodne žuželke, ptice in ribe so med vrstami, ki jih lahko najdete tukaj, sprehod po mirnem zalivu pa je zagotovljen pobeg od vsakdanjega vrveža.

József-kilátó

Na hribih Buda se nahajajo številne priljubljene pohodniške točke, pohodniške poti in znamenitosti: poleg priljubljene pečine Árpád ali romantičnega stolpa Gül Baba se z Józsefove pečine, ki je precej izgubljena med hišami, še vedno razprostira čudovita panorama. Razgledišče se nahaja na območju, obkroženem s hišami, zato je za tiste, ki se ne želijo vzpenjati po pogosto strmih ulicah, zlahka dostopno z avtomobilom, ob sončnih dnevih pa lahko vidite vse mostove v Budimpešti, od mostu Megyeri do mostu Rákóczi. Vredno si je ogledati tudi okolico, saj ta del Rózsadomba krasijo osupljivo lepe vile iz prejšnjega stoletja.

Mogyoró-hegy, Visegrád

Sam hrib Mogyoró je idealna destinacija, če si želite izlet v manj znanem in mirnejšem kraju. Vendar pa je zares vznemirljiv vrt za divje živali na vrhu gore. Vrt divjih živali, ki je bil prvotno ustanovljen za izobraževanje učencev bližnje gozdarske šole László Madas, je z leti postal priljubljena turistična atrakcija. Na obsežnem območju živijo ločene populacije srnjadi, koz in divjih prašičev, zaradi sosednje šole jahanja pa lahko po informativnih tablah spoznate tudi konje in ponije. Z vrha hriba se razprostira čudovit razgled na okoliško pokrajino, velik travnat trg pa je odličen kraj za piknik.

Sas-szikla, Piliscsaba

V gozdu Piliscsaba je več skal različnih oblik, med njimi je tudi zanimivo oblikovana skala Vércse roža, ki jo večina pozna pod imenom Sas skala, saj po obliki najbolj spominja na ptico plenilko z razširjenimi krili. Edinstvena tvorba je daleč od hrupa turističnih cest, vendar je tudi težje dostopna. Do Sas skale, ki stoji na pobočju hriba, je najlažje priti od gostilne Kopár Csárda (Gostilna plešočega moža) in slediti rdečim krožnim oznakam, kar je približno 4 km dolg pohod.

Vodnjak Pap Miska, Gödöllő

To izletniško mesto, ki se nahaja v hribovju Gödöllő, v dolini potoka Aranyos in je obdano z gozdovi, je bilo obnovljeno leta 2015 in nosi ime zadnjega razbojnika iz Gödöllőja. Po revoluciji in vojni za neodvisnost v letih 1848-49 je območje postalo trdnjava razbojništva, na območju takratnega Gémeskút Gödöllő pa je teroriziral Miska Pap, ki je oropal nič hudega sluteče ljudi, ki so počivali ali šli mimo. Vodnjak, ki so ga dobro zgradili konec 19. stoletja, je z leti propadel, vendar so z nedavnimi obnovami na območju izvira uredili prijetno počivališče in ognjišče, ki je odlična postojanka za sprehode po gozdu z opazovanjem ptic.

Margita, Szada

Najvišji vrh krajinskega varstvenega območja v okolici Gödöllőja je 344 m visok hrib Margita, ki je lahko dostopen iz Gödöllőja in Szade. Na poti navzgor po divji in slikoviti cesti je namesto čudovitega razglednega stolpa, ki ste ga vajeni videti v drugih krajih, na vrhu gore zelo visok betonski stolp, ki so ga nekoč uporabljali za geodetske meritve. Čeprav bi se z vzpenjanjem po železni lestvi odprla čudovita panorama od budaškega gričevja do gorovja Mátra, je v sedanjem stanju vstop v stolp strogo prepovedan in življenjsko nevaren, zato se boste morali do njegove prepotrebne prenove zadovoljiti s pogledi s poljan ob poti.

Borova gozdna pot Fő-kúti, Páty

V rekreacijskem gozdu –, priljubljenem pohodniškem kraju v kraju Páty, ki ga domačini imenujejo Borov gozd –, boste našli očarljivo glavno borov gozdni pot, ki je bila vzpostavljena leta 2001. Do nje najlažje pridete po zeleno označeni pohodniški poti s parkirišča gozdnega parka Fő-kúti. Pot, ki vodi skozi gozd, zasajen v štiridesetih letih prejšnjega stoletja, ne ponuja le koristnih informacij o črnem boru in borovcih, temveč vključuje tudi jamo s prepadom. Ograjena pot ponuja tudi prostor za piknik in obisk izvira ob glavni cesti.

Ribiško jezero Etyek

Ribiško jezero Etyek je nepogrešljiva destinacija za ljubitelje rekreacije ob vodi, ki se razprostira na približno 21 hektarjih površine na obrobju mesta Etyek. Umetno jezero, ki je nastalo v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, je veliko povezano z vinogradi in vinogradništvom v regiji, saj ga je ustvaril Hungaronvin za namakanje obsežnih vinogradov, ki so osnova slovitega penečega vina Törley. Jezero napaja izvir, imenovan Magyar-kút, v središču mesta Etyek, vendar je zaprt za javnost in je na voljo le gostom ribiškega društva Etyek in njegovim članom.

Kapelica Zichy, Lórév

Lórév pri Ráckeveju je eden najstarejših naseljenih krajev v županiji Pest, ki se nahaja v bližini glavnega rokava Donave, na južnem delu otoka Csepel. Kapelica Zichy, ki stoji na mirnem otoku v poplavni ravnici Donave, je najizrazitejša znamenitost majhne vasi in jo je mogoče videti iz Adonyja na drugi strani reke. Majhna enonadstropna stavba, zgrajena leta 1859, je bila postavljena v spomin na grofa Ödöna Zichyja, nekdanjega namestnika okrožja Fejér, ki je bil na tem mestu usmrčen po revoluciji in boju za svobodo v letih 1848-49. Kraj s tragično zgodovino še vedno privlači mnoge s svojim romantičnim neogotskim videzom in slikovito okolico, za raziskovanje stavbe pa ni treba skrbeti zaradi gneče.

Jezero Nagy, Pilisvörösvár

Nedaleč od meje glavnega mesta Pilisvörösvár je več jezer, ki niso le priljubljena točka za ribiče, temveč tudi odlično zatočišče pred mestnim hrupom. Največje jezero na tem območju, jezero Nagy, z očarljivimi, barvitimi ribiškimi hišicami in očarljivimi sprehajalnimi potmi, ki obkrožajo jezero, je popolna destinacija za polnjenje energije v naravi.