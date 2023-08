Zemljevid plaž Blatnega jezera – Brezplačno kopanje poleti 2023

Desetine brezplačnih balatonskih plaž bo to poletje ponujalo brezplačno in sproščeno osvežitev. Oglejte si jih do zadnjega kotička in se med počitnicami na Balatonu razmigajte!

Če ste tik pred dopustom na Balatonu ali pa že preživljate počitnice ob madžarskem morju, vam predstavljamo, kam se lahko odpravite, če si želite osvežitve na plaži.

Na našem zemljevidu balatonskih zunanjih plaž je zbranih 57 plaž. Enostavno lahko izberete tisto, ki vam je najbližja in na kateri lahko najdete brezplačno plažo, če bi na letošnjem dopustu raje odkrili novo kot staro.

Oglejte si brezplačne plaže ob obali Blatnega jezera in se razmigajte.