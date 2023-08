Očarljiva naravoslovna pot ob Blatnem jezeru vas vodi skozi slikovite pokrajine

Znana tudi kot najlepša pot v Tihanyju, vodi po najlepših točkah vasi s čudovitim panoramskim razgledom na zaklade tega območja.

Tihany je z razlogom ena izmed najbolj priljubljenih destinacij v višavju ob Blatnem jezeru: njegova geografska lega, današnja pokrajina ter redke rastlinske in živalske vrste so edinstvene ne le v državi, temveč tudi v Evropi.

14 km dolga pot Lajos Lóczy, znana tudi kot pot gejzirja Lajos Lóczy, je odlična za spoznavanje, tisti, ki se jim zdi predolga, pa se ji lahko pridružijo in jo zapustijo na več postajah.

Začetna točka poti, ki nosi ime slavnega geografa, je med pohodniki priljubljena cerkev Apáti, od koder se pot nadaljuje proti Zunanjemu jezeru.

Enostavna pot vodi čez hrib Nyereg, čez polje Gejzír do Notranjega jezera in naprej do Starega gradu, pri čemer gre skozi vse kraje, ki so obvezni za ljubitelje narave.

Med številnimi naravnimi zakladi si lahko na primer z najvišje točke polotoka, hriba Peak, ogledate čudovita polja sivke ali obiščete eno najbolj zanimivih geoloških znamenitosti, gejzirski stožec Zlata hiša, ki je dobil ime po rumeno obarvanem lišaju, ki se je naselil na njem.

Na poti bodite odprti, saj rastlinstvo skriva številne čudovite zaklade, srečneži pa bodo morda opazili tudi nekaj izjemnih prostoživečih živali.

Jeseni 2022 je bil na pot dodan nov, igriv sistem oznak, s katerim je pot ne le enostavna za sledenje, temveč obiskovalcem ponuja tudi številne informacije.