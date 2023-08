Najljubše balatonsko letovišče ponuja nepozabna doživetja na obali in iskrivo vzdušje

Siófok vas tudi letos pričakuje z osvežujočimi poletnimi programi! Počitnice v poletni prestolnici bodo leta 2023 zagotovo polne doživetij in čarobnih trenutkov. Naj gre za koncert lahke ali klasične glasbe, kulturno doživetje, aktivne počitnice, osvežujoče počitnice na plaži, romantične sončne zahode, gastronomska odkritja – Siófokovo poletje ponuja vse na enem mestu!

Raznovrstne dejavnosti

17 km dolga obala Siófoka ponuja kakovostne plaže za ljubitelje vode in vodnih športov. Knjižnica na plaži Újhelyi med dvema pljuskoma ponuja široko paleto literature, družine pa lahko uživajo v balatonski izkušnji z igrišči, športnimi parki in otroškimi dejavnostmi.

Če si želite aktivne rekreacije, je na voljo več kolesarskih izletov v okolici ali družinski pohod s škornji po učni poti Törek.

Za ljubitelje kulture

Živahno kulturno življenje bogatijo programi, kot so Poletni glasbeni večeri, ki vas popeljejo v svet popularne glasbe, zelo uspešen cikel Glasba v zelenju pa ponuja nedeljske predstave v čudovitem parku Jókai.

Ob ponedeljkih so na sporedu počitniški otroški koncerti za male in velike, ob sredah pa sončne zahode popestrijo Poletni operetni večeri s Simfoničnim Orkestrom Dunakeszi.

Poleg vsega tega je oder na prostem v Siófoku za poletje pripravil posebno predstavo! Na repertoarju so predstave, kot so muzikal Nicola Tesla – Neskončna energija, László Dés – Tako pet ali večna igra Podstrešje in opereta Mágnás Miska.

PLÁZS na Nagystrandu v Siofoku ponuja dinamično in edinstveno doživetje za ljubitelje vode, sonca in glasbe.

Poletnih festivalov je veliko, na festivalu vina in kruha konec avgusta pa lahko poleg družinskih programov ob večerih ob glasbi (Kati Kovács, Bori Péterfy & Love Band, Lóci plays) uživate v sončnih zahodih ob koncu poletja in posebnostih balatonske gastronomije.

Letos mesto praznuje 100-letnico rojstva svetovno znanega kiparja Imreja Varge, v njegov spomin pa je bila v zgornji razstavni prostor Vodnega stolpa prestavljena stalna razstava in razstava lokalne zgodovine, tako da Vodni stolp, znan kot simbol mesta, poleg neprekosljive panorame ponuja tudi posebno kulturno in muzejsko doživetje.

Na glavni plaži mesta Siofok je že v polnem pogonu velikansko kolo, DRV Hiša voda in Hiša v obratni smeri čakata na raziskovanje, v živalskem vrtu Bella vas čakajo živalske pustolovščine, izlet z ladjo po Blatnem jezeru pa obljublja nepozabno doživetje. Več podrobnosti in programov najdete na strani Siófok Guide na Facebooku.