6 naselij na severni obali Blatnega jezera, ki jih krasi čudovita ulična umetnost

Po pričevanju hribov, grajskih ruševin in visokih planot Balatonskega višavja si je vredno ogledati ulično umetnost, ki jo je mogoče brezplačno obiskati. Na severni obali se na srečo z dvema rokama merijo najlepše ognjevarne poslikave.

Szigliget

Dva lokalna umetnika, Ramóna Gergely in Enikő Remsei, člana ekipe CreaTeam, sta poskrbela, da je Szigliget zacvetel že neštetokrat. Od njunih majhnih do velikih slik in umetniških del, ki pričarajo nasmeh na obraz, se lahko po vzoru skladbe Károlyja Eötvösa “Potovanje na Balaton” sprehodimo po kulturnem stopnišču, ki vodi do gradu Sigigliget.

Tapolca

Še ena lokalna umetnica, Judit Varjas, vas s svojim delom popelje v vsakdanje življenje Tapolce, in sicer na dveh mestih. Priljubljene Ribje stopnice v Tapolci krasijo koi krapi, vodne lilije, valovi in morske alge, ki jih je mogoče najti tudi v Mlinskem jezeru. Na svoji stenskih poslikavah na ulici Arany János je na stene stavbe, kjer se skriva, dodal zlate ribice in vodne lilije.

Zánka

To poletje bodo številni kraji v Zánki zaživeli s koncerti, ulično umetnostjo in sodobnimi slikami. Mojstrovine so del programa Barvita vas, barvita hiša, vseh 6 del pa bodo s svojo improvizacijsko glasbo razkrili nekateri najzanimivejši umetniki underground popa na Madžarskem. Vredno je spremljati dogodke ob predstavitvi iz meseca v mesec.

Veszprém

Veszprém je bil v zadnjih letih na veselje mnogih od nas obogaten s kar nekaj slikami požarnega zidu. Mentha je ustvaril 4 stenske poslikave, ki se osredotočajo na živalski vrt, vaterpolo, retro balatonski način življenja in samo mesto kraljic. Med sprehodom po mestu pa si velja ogledati še monumentalne orlove sove ekipe Neopaint, Mézga Géza iz podhoda, ki vodi do Veszprém Arene, in pravljični predor Tethys na ulici Kittenberger Kálmán, ki upodablja vodni svet.

Balatonalmádi

Stenska poslikava lokalnega umetnika Péterja Dömeja obeležuje kar sedem metrov nekdanje železniške proge Veszprém-Alsóörs. Na izstopnem delu glavne ceste 71 iz Balatonalmádija proti Alsóörsu boste našli stensko poslikavo z ikonično parno lokomotivo št. 375, ki se vozi po njej.

Sümeg

Ime Judit Varjas ljubiteljem čudovitih stenskih poslikav ni neznano, saj je s svojimi deli že večkrat okrasila Tapolco. Tako je tudi v Sümegu, kjer je bilo jeseni leta 2022 po zaslugi lokalnega sodelovanja odprto super stopnišče, poimenovano po Gyuli Szuperju, s številnimi pisanimi motivi, značilnimi za Sümeg.