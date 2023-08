Razkošje pod listjem: sprehod po vilah mestnega parka

Sprehodite se skozi zgodovino impozantnih vil v Mestnem parku!

Do odprtja avenije Sugár (pozneje Andrássy) leta 1876 je bil za množice, željne svežega zraka, poležavanja v travi in zabave, samo en način, kako priti do Városligeta: peš po ulici Király in Városligeti Fasor, ki je njeno naravno nadaljevanje. Do konca 19. stoletja je vlogo živahne promenade popolnoma prevzela avenija Andrássy, ki jo je dopolnila podzemna železnica, fasor pa je prevzelo budimpeško meščanstvo, ki je parcele, ki so bile do takrat namenjene predvsem majhnim počitniškim hišicam, zapolnilo z vse lepšimi vilami. Pripravili smo vam prijeten sprehod po nekaterih od teh rezidenc!

Vila Kőrössy

Albert Kálmán Kőrössy, eden najbolj bleščečih predstavnikov madžarske secesijske arhitekture, se je v svojo vilo vselil leta 1899. Hibrid francoske in nemške secesije, hibridno fasado te družinske vile-poslovne hiše s streho iz fižola in mahu bogatijo okna nenavadnih oblik in ornamenti (pavi, trte, sončnice), sprednjo steno pa krasijo alegorične figure kiparstva, slikarstva in arhitekture v družbi nič manj pomembne osebnosti, kot je bil sam oblikovalec. Svoj pečat je na stavbi pustil še en priznani umetnik tega obdobja: vsi vitraži so bili izdelani v delavnici slavnega Miksa Rótha.

1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

Reformirana cerkev v Fasorju

Januarja letos so bila končana obnovitvena dela na reformirani cerkvi v Fasorju, posvečeni leta 1913, s čimer je bila povrnjena nekdanja slava eni od najbolj markantnih cerkvenih arhitektur z začetka 20. stoletja, ki sta jo navdihnila finska nacionalna romantika in madžarski ljudski slog. Stavba v obliki grškega križa, ki jo je zasnoval Aladár Árkay, ki je skupaj s sinom podpisal cerkev Srca Jezusovega v Stadtmajorju, ima značilna vrata, okrašena z mozaikom Zsolnayeve keramike in vitraži znanega umetnika Mikse Rótha.

1071 Budimpešta, Városligeti fasor 7.

Vila Székács

V času svojega največjega razcveta je bila to ena najbolj veličastnih hiš na bulvarju, ki jo je leta 1909 po naročilu velikega veletrgovca s steklom Imreja Székácsa zasnoval arhitekt Artúr Sebestyén, ki se je učil v ateljeju Alajosa Hauszmanna. Arhitekt, ki je pomagal tudi pri oblikovanju vile Kőrössy, je sledil Lechnerjevi tradiciji in si zamislil čudovito secesijsko palačo na številki 31 z ograjo z motivom v naravni velikosti, steklenimi okni Mikse Rótha in vrtno fontano. Danes je vila v dobrem stanju, s čudovito notranjostjo in umirjeno fasado, in deluje kot kondominij.

1071 Budimpešta, Városligeti fasor 31.

Hiša Vidor

Emil Vidor, avtor hiše Bedő na ulici Honvéd, znane kot hiša madžarske secesije, je avtor štirih vil v Fasorju, med katerimi je najbolj nenavadna Vidorjeva hiša, v kateri zdaj domuje kolegij Béle Bartóka. V družinski vili, zgrajeni med letoma 1904 in 1905, ki spominja na švicarsko letovišče, arhitekt sam ni nikoli prebival, saj je živel v ateljeju, ki ga je prav tako zasnoval sam, na vogalu trga Liszt Ferenc in ulice Ede Paulay. Pod streho hiše s stolpom pa je odraščal najstarejši sin Vidorjevega strica, Leó Szilárd, pionir jedrskih raziskav, ki ga v novi filmski epopeji Christopherja Nolana spoznamo v vlogi Mátéja Haumanna.

1071 Budimpešta, Városligeti fasor 33.

Adamova vila

Med vilami v s kostanji obloženi ulici ni mogoče najti le secesijskih čudes, na svoj račun pridejo tudi ljubitelji eklektičnih in neobaročnih slogov! Adamova vila, dokončana okoli leta 1925 po načrtu neznanega arhitekta, je odličen primer slednjega. Naročnik je bil Samu Weisz, od katerega je svetovno znani profesor kirurgije Lajos Ádám kupil hišo z visokim stropom, ki je dobro oddaljena od ulice. Zaradi ukrivljenih zaprtih balkonov, lancetnih oken in okrašenega stopnišča se stavba lahko kosa s palačami aristokracije.

1071 Budimpešta, Városligeti fasor 35/A