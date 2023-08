Odkrijte neznani obraz Budimpešte! – 3 vznemirljive alternative za ogled znamenitosti

Izbor za tiste, ki imajo občutek, da so na dveh nogah obiskali vsak kotiček Budimpešte. Tukaj je nekaj vznemirljivih alternativ po kopnem, vodi in zraku, ki vam bodo omogočile drugačen pogled na prestolnico.

Na kopnem: Luna Tours

Osredotočite se izključno na ogled znamenitosti in raziskujte Budimpešto na vodenih ogledih na dveh kolesih z agencijo Luna Tours! Z e-skuterji se lahko hitro in varno premikate po mestnem središču, vozniške izkušnje pa niso potrebne – z desetminutnim vodenim ogledom se jih boste zlahka naučili. Poleg tega so e-skuterji resnično zelena alternativa prevozu, saj so električni, zato se lahko na ogled znamenitosti odpravite na okolju prijazen način. Če ste razpoloženi, so trenutno na voljo 4 ogledi, ki trajajo od ene do dveh ur: Pest-Buda, Parlament, Buda in Ogledi ob sončnem zahodu. Eno je gotovo: vsi bodo pustili trajen vtis!

Na vodi: ladja BKK

MAHART-ove redne linije ponovno plujejo po Donavi in vam omogočajo edinstven pogled na lepoto Donave in znamenitosti Budimpešte. Ladja vozi med trgom Vigadó in Margaretinim otokom ter se ustavlja na trgih Akadémia in Battyhány.

Od torka do nedelje, od 11. do 19. ure, ladjica odpelje vsaki dve uri, zadnji prevoz pa se vrne na trg Vigadó ob 20.25. Za potovanje v teh dneh potrebujete le sezonsko vozovnico BKK z mesečno ali daljšo veljavnostjo. Ob koncih tedna in praznikih pa morajo tudi tisti, ki imajo sezonsko vozovnico, kupiti vozovnico za 1500 HUF, s katero lahko tisti dan neomejeno potujejo. Na spletnih straneh BKK in MAHART, kjer najdete več informacij, se lahko peljete tudi s psi in kolesi.

V zraku: BalloonFly

Odkrijte povsem novo plat Budimpešte z leti z balonom BalloonFly v mestnem parku! Spektakel, ki oživlja sliko zračne ladje Pála Szinyeja Merseja, redno vzleta med 10. in 18. uro, na krovu pa lahko preživite 15 minut, vključno z vzletom in pristankom. S 150-metrske višine boste uživali v čudoviti 360-stopinjski panorami prestolnice. V balonu se lahko pelje 30 oseb, lahko pa zaprosite za zasebni let ali izberete družinsko vozovnico. Vendar upoštevajte, da je polet z balonom zelo odvisen od vremena, zato rezervacija ni mogoča!

1148 Budapest, Mimóza domb, Városliget