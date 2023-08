Od pravljične palače do glasbenega središča: zgodba o Árkád Bazár

Z ulice Rákóczi út že od daleč pritegne pogled vznemirljivo pročelje: stavba Árkád Bazár, okrašena z edinstvenimi motivi, je bila na začetku 20. stoletja in v 60. letih prejšnjega stoletja ikona.

Rojstvo pravljične palače

Stavba na vogalu ulic Síp utca in Dohány utca je bila prvotno dva stanovanjska bloka, stavbo, znano tudi pod imenom Vilasta palača, pa sta leta 1908 zgradila László Vágó in József Vágó, ki sta med drugim zasnovala sinagogo Nyíregyháza in nekdanje gledališče Városligeti v prestolnici.

Stranki sta bila Károly Késmárky in Ferenc Illés, ki sta tu odprla ogromno trgovino z igračami, ki je bila edinstvena na Madžarskem in je dobila ime Árkád Bazár.

Takratni časopis je o odprtju poročal takole:

„Ogromna petnadstropna palača je zelo lep pogled, ko se sprehodimo pod njenimi arkadami, se začudimo ob pogledu na množico igrač vseh vrst. V notranjih dvoranah vidimo nešteto število lutk, ki so urejene z neverjetnim razkošjem po kostumih vseh zemeljskih ras. Zimski športi, vse vrste sodobnih sani, tramvaji, morska plovila in torpeda v najrazličnejših oblikah, ki jih še nismo videli. Najljubša otroška igrača, gugalni konjiček, je na tisoče, od najpreprostejših do najnevarnejših.

Késmárkyjev in Illésov „Árkád bazár” je edinstven, saj lahko vsakdo, od revnega delavca do milijonarja, od očeta demokrata do ženske magnata, ki se pripelje z avtomobilom, najde igračo, ki jo lahko kupi za svojega otroka glede na svoje premoženje. Od igrače za drobiž do najzahtevnejše, obstaja na tisoče različic vsega, v čemer lahko otrok najde veselje.”

Znameniti Árkád Bazár

Secesijska stavba, ki preseneča že od daleč, izstopa od okoliških stavb z vrsto privlačnih, bogato dodelanih fasad, od katerih vsaka priča o prvotni funkciji stavbe. Ornamenti, ki prikazujejo otroke in pravljične like, so delo Géze Nikelszkyja, oblikovalca tovarne Zsolnay, ikonični napisi pa so izdelani iz keramike eosiné Zsolnay.

Petnadstropna stavba, ki je bila v tistem času največja na tem območju, ljudi ni privlačila le zaradi svoje fasade, temveč tudi zaradi strešne terase na vrhu, ki je ponujala edinstven razgled na mesto.

Nevihtna leta

Zelo uspešna trgovina z igračami, ki je razveseljevala številne otroke, je morala po prvi svetovni vojni leta 1924 zaradi slabih gospodarskih razmer žal prenehati delovati, stavbo pa je prevzel Ferenc Illés mlajši, ki je v njej odprl prodajalno avtomobilov.

Stavba, ki so jo iz palače vil preimenovali v palačo avtomobilov, je bila leta 1946 nacionalizirana, nato pa je postala sedež socialdemokratske stranke, ki je bistveno preuredila notranjost.

Legendarni Metro Klub

Drugi razcvet stavbe je bil v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je Metro Klub postal središče beat glasbe v Budimpešti.

Prizorišče je bilo prvotno zgrajeno za delavce na bližnji progi podzemne železnice št. 2, in sicer po zaslugi podjetja Transport Construction Company, vendar je klub s svojim zgovornim imenom hitro pritegnil ogromno množic na koncerte priljubljenih umetnikov, ki so nastopali v njem.

Med rednimi nastopajočimi sta bila tudi brata Stevanovity, ki sta kariero začela kot skupina Zenith in leta 1961 prevzela ime kluba. Posebnost je bila tudi ta, da je moral najmlajši član skupine Dušan, ki je bil na začetku še mladoleten, za igranje v klubu, ki je bil odprt do polnoči, pridobiti posebno dovoljenje.

Sedanjost Árkád Bazár

Po zaprtju kluba v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je prizorišče nenehno nadomeščala vrsta nočnih klubov in restavracij, večji prostori pa so bili spremenjeni v funkcionalne dvorane.

Medtem ko je bil del fasade nekoč legendarne stavbe obnovljen, moramo na obnovo palače v nekdanji slavi še počakati.